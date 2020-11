10 curiosidades de Alí Daei, el dueño del récord que quiere CR7

Alí Daei es el nombre que obsesiona a Cristiano Ronaldo. La máquina goleadora de estos tiempos persigue el récord de goles con selecciones del iraní, que cerró en su retiro en 2006 con 109 dianas internacionales.

CR7 ya cuenta 102 realizaciones y está a siete del persa. Descargó su furia goleadora contra Andorra y aún quedan (en una criminal triple fecha) los duelos ante Francia y Croacia por la UEFA Nations League. Posiblemente, en este 2020 no supere a la leyenda asiática, pero se va a acercar bastante para dejar a tiro la marca.

Seguro lo debes haber leído: Daei nació Ardabil, Irán en 1969. Jugó en Esteghlal, Persepolis, Al Sadd de Catar y ahí fue visto por el Arminia Bielefield. Su actuación fue tan buena en su año estreno en la Bundesliga que le fichó el Bayern de Múnich. Tras una temporada, fichó en el Hertha de Berlin donde pasó tres más haciendo goles y con el cuadro de la capital, se despidió de Europa para volver a Oriente Medio y jugar cinco años más hasta retirarse en 2007.

Pero, ¿Qué sabemos en profundidad de este ídolo persa? A continuación repasamos diez curiosidades del mejor jugador en la historia de Irán y actualmente el entrenador de su selección.

1) Tiene una carrera universitaria

Daei se graduó de la Universidad de Tecnología de Sharif en Ingeniería de Materiales (Metalúrgica) con un B.Sc. la licenciatura. Jugó en el club de su ciudad natal, Esteghlal Ardabil, y el Taxirani FC mientras cursaba estudios superiores. Nunca ejerció.

2) De los primeros en dar el salto “inverso”

En los 90´s no era habitual ver venir a un jugador de medio oriente a una liga europea de un país prestigioso. El dar el salto de Catar a Alemania (Al Sadd a Arminia en 1997) fue algo realmente revolucionario y que abrió puertas en el mundo árabe. La ruta era al revés, cuando los grandes futbolistas veían en los petrodólares un beneficioso retiro. Se mantuvo en Alemania cinco años.

3) Musulmán bien firme

Con el Bayern apenas se acreditó seis goles, una Pokal (Copa) y una Bundesliga. Sin embargo, uno de sus episodios más recordados fue cuando se negó a sostener un vaso de cerveza para un anuncio de Erdinger porque las bebidas alcohólicas están prohibidas en el Islam.

4)| Casi todos contra asiáticos

Algo que se le señala a Daei, en especial cuando se le compara con Cristiano Ronaldo es que los goles anotados fueron contra equipos de su confederación, la asiática. Bueno, es que de allí es y no tenía mucho para agarrar. De los 109 goles, 95 fueron a asiáticos, cinco a Europeos, tres a africanos, dos a países Conmebol y tres a selecciones Concacaf. A México le marcó en un amistoso que perdieron los iraníes en Oakland (1-2) en el año 2000. Sus víctimas más lastimadas fueron Laos y Maldivas con 8 goles recibidos.

5) No marcó nunca en un Mundial

Daei estuvo con Irán en el Mundial de Francia 1998 y en Alemania 2006 llegando como su gran figura y capitán. En esos mundiales, su país hizo un total de cuatro goles, ninguno de él. Una de las grandes frustraciones de esta leyenda. Sus dianas fueron en clasificatorios al Mundial (36), amistosos (27), clasificatorios a la Copa Asia (23), Copa Asia (14) y Juegos de Asia (9).

6) Él dice que son 111, pero…

Daei asegura que su total de goles de selección fue de 111, pero la FIFA dice que un choque con Afganistán en los Juegos Asiáticos de 2002 fue un encuentro de menores de 23 años, y Daei aparece como un jugador mayor de edad. Era uno de los tres refuerzos permitidos por el olimpismo y ante esa disyuntiva, no le validan esas dianas. De igual manera, Cristiano Ronaldo puede superar esa cifra también en cualquier momento.

7) Una larga biografía

El 7 de abril de 2008, Daei anunció que había comenzado a escribir una autobiografía , que se publicaría en marzo de 2010, y que a pesar de reflexionar sobre «recuerdos amargos y dulces», afirmó que «guardaría algunos de sus secretos en su corazón para siempre». El libro, diez años después, aún no se ha publicado.

8) Primer asiático en una Champions League

El 30 de septiembre de 1998, en el duelo en el que su Bayern Munich empató 2-2 con Manchester United, Daei entró al campo por Caster Jancker al minuto 63. Según UEFA, fue el primer asiático en deputar en la Champions League. Sin embargo, en la final de esa edición 1998-99 entre los mismos equipos ni siquiera fue considerado. No marcó gol en cinco juegos de esa edición.

9) No le guarda rencor a Cristiano Ronaldo

Estando cerca de perder su récord, lo asume con humildad y tranquilidad. “Estoy tan orgulloso mientras dure”, dijo. “Pero los récords están destinados a romperse. Estoy feliz de que un gran jugador me supere, porque considero a Ronaldo entre los tres mejores jugadores de la historia”.

10) Igualó dos veces el récord

Esta es su mejor anécdota y la recogió Four Four Two: El récord de Ferenc Puskas de 84 goles internacionales se había mantenido durante 47 años En noviembre de 2003, Daei había alcanzado 83 goles para Irán. En una eliminatoria de la Copa Asiática contra Corea del Norte igualó el récord. Los fanáticos iraníes lanzaron un petardo al campo en celebración, golpeando a un jugador norcoreano. Los visitantes salieron del campo y se negaron a regresar. Corea del Norte fue excluida de la competencia internacional durante un año e Irán obtuvo una victoria por 3-0. Pero el gol de Daei fue eliminado. Tendría que volver a igualar el récord de Puskas. Lo hizo una semana después, con un penalti contra el Líbano en Beirut. En cuestión de días, superó a Puskas y se convirtió en el máximo goleador del fútbol internacional, tras volver a marcar en el partido de vuelta contra los mismos rivales.