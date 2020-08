10 curiosidades de Bartomeu, el villano del momento

Él es el villano del momento. El cruel e inepto presidente que ha llevado a la ruina deportiva y económica al Barcelona y que ha provocado que su principal símbolo, Lionel Messi, esté a punto de irse a otro lado.

Se llama Josep María Bartomeu Floreta, un empresario catalán de 57 años que llegó al club por los caminos y casualidades misteriosas de la política deportiva. Hoy es el más señalado por la afición culé, pues el tema de Lio no es el primer desaguisado del mandamás.

Aunque se prepara una moción de censura que necesita 16 mil firmas para sacarlo del poder tal vez en cuestión de dias, cuando ya tuvo que adelantar para el 15 de marzo las elecciones previstas para mitad de año y sus adversarios políticos.

Capaz por estos lados no se le conoce mucho, en especial sus triquiñuelas. No importa, vamos a repasar 10 aspectos que posiblemente no conocías del dirigente más “puteado” del planeta.

1-Niño rico

Josep en Barcelona el 6 de febrero de 1963, pero vivió en Vilanova del Vallés y pudo estudiar en los mejores colegios del continente, como el prestigioso Aula Escola Europa, antes de licenciarse en administración de empresas en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), uno de los institutos más exclusivos del viejo continente. Ahí conoció a su llave política, Sandro Rosell.

2-Jugó básquet y traicionó sus colores

En su juventud jugó al basquetbol no sólo en el Barcelona, del que fue socio desde muy pequeño, sino incluso en el club rival de la ciudad, el Espanyol. Sus adversarios políticos no reparan en sacarle esta movida cuando quieren desprestigiarlo.

3-Empresario de cuna

Es consejero delegado del grupo ADELTE (empresa de boarding), que tiene sus raíces en Trabosa (dedicada a la construcción de vehículos industriales, creada por su abuelo en 1962) y también es consejero en la empresa EFS (Equipo Facility Services) dedicada al mantenimiento de terminales y equipos electromecánicos (gestión y mantenimiento de carritos portaequipajes, sistemas automático de transporte de equipajes, handling, etc), según recoge Infobae.

4-Llegó de la mano de Gaspart

Este dirigente hizo llave con Sandro Rosell. Ambos formaron parte de la candidatura de Joan Laporta en 2003, y entraron en la Junta Directiva. En 2005 puso fin a su primera etapa en el club después de mostrarse en desacuerdo con algunas decisiones del presidente.

5-Y luego con Rosell

En 2010, Sandro Rosell se presentó como candidato a la presidencia con Bartomeu como vicepresidente. Ganaron con más del 61% de los votos. En su cuarto año de mandato, Rosell fue investigado y juzgado por ilegalidades en el fichaje de Neymar. Bartomeu asumió el cargo de presidente en funciones.

6-Todo un pillo

En 2015, el Barcelona, dirigido por Luis Enrique (que ya estaba como entrenador, no fue obra suya) y con Messi, Suárez y Neymar como referentes, levantó el segundo triplete de su historia. Esto fue utilizado por Bartomeu, que adelantó elecciones y salió ganador con el 54% de los votos.

7-Pactando con el enemigo

Recientemente, diarios catalanes revelaron que Con Rosell, además de los años de conocimiento en el mundo de las empresas, son socios en la inmobiliaria Iniciativas Comas SL, y así como ambos están vinculados con el derechista Partido Popular, tienen negocios con la empresa Cobra, de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en países árabes.

8-Inestabilidad deportiva

Desde entonces, han pasado unos cuantos nombres por el banquillo y los resultados han venido a menos. Se permitió la salida de Neymar y en esta zafra, la 2019-2020, fue la primera en los últimos tiempos en la que el Barcelona se fue sin ganar un título. Tampoco se trabajó en el relevo para una clara salida de elementos vitales del Barcelona como Iniesta o Xavi. La cantera no produjo suficiente talento y el último crack, Thiago Alcántara, fue parte de la masacre del Bayern hacia los culés, 2-8. Se fichó, por mucho dinero y jugadores como Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Martin Braithwaite o el mismo Griezmann, muy lejano a ser el del Atlético de Madrid. La planificación para ser competitivos fue pésima y ahora se ven las consecuencias.

9-Pésima imagen

Bartomeu hacia adentro también ha hecho mal las cosas. La sección de finanzas ha sufrido cambios constantemente y la dirección de comunicaciones ha tenido seis encargados en cinco años. Pero sí invirtió dinero en comunicaciones, en la empresa 3Ventures, empresa de publicidad que manejaba redes sociales que atacaban en algunas de sus cuentas a Messi, Piqué, y dirigentes opositores, como Víctor Fort o el conocido Joan Laporta (que son claros candidatos a la presidencia), que hoy están aprovechando el momento para terminarlo de sacar.

10-Cruyff lo advirtió

“El Barcelona pasó de ser “Más que un Club” a “un club más” con este tipo de acuerdos, llegó a decir entonces el fallecido Johan Cruyff, ídolo de los hinchas culés, cuando se permitió que Qatar Airways patrocinara por primera vez la camiseta blaugrana, que ya había hecho pruebas con Unicef. A Cruyff le preocupaban los malos manejos de la dupla Rosell-Bartomeu y hacer acuerdos con una empresa acusada de apoyar al terrorismo terminó de hacer explotar al referente eterno.

Con información de As, Infobae y Mundo Deportivo.