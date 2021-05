10 curiosidades de Dennis Bergkamp, el cumpleañero de hoy

El holandés Dennis Bergkamp ha sido uno de los atacantes más letales de la historia. Fueron 272 goles en clubes y otros 37 en la selección. Pero más allá de su amorío con las redes, fue su técnica, su capacidad de pase y la habilidad para regalar florituras lo que le llevó a la inmortalidad. “Iceman”, por su frialdad al convertir, llega hoy a 52 años con una vida incuestionable fuera de la cancha y una generación de hinchas que añoran sus habilidades

Nacido el 10 de mayo de 1969, se inició a los 11 años en las inferiores del Ajax, equipo con el que jugó de 1987 a 1993, ganando una Copa UEFA y una liga. Se marchó a Inter de Milán, con quienes también ganó una Copa UEFA.

Luego, vinieron diez años con Arsenal, donde su leyenda se multiplicó por el mundo. Con tres Premier y varias copas domésticas, su paso por los “gunners” nunca será olvidado.

1-Una “n” adicional

Su padre fue un electricista y futbolista aficionado, le bautizó así en honor al delantero escocés Denis Law, que brilló con Manchester United en los 60.​ Sin embargo, para cumplir con las costumbres de los Países Bajos, se le agregó una «n» extra al nombre de pila.

2-Obsesionado con el fútbol

Desde pequeño, estaba enfocado en el fútbol de una manera obsesiva. A los 10 años, le tocó hacer una manualidad para el colegio, y según cuenta en su biografía, hizo un Maradona de madera para la clase de educación artística.

3-Debut soñado

Bergkamp se crió en el sistema juvenil del Ajax , y se unió al club a los 11 años. El entrenador Johan Cruyff, su ídolo de la infancia y modelo a seguir, le hizo debutar en el profesional el 14 de diciembre de 1986 contra el Roda JC y el partido terminó con una victoria por 2-0 para el Ajax. Fue uno de los mejores días de su vida.

4-No te vayas al Madrid

Bergkamp atrajo la atención de varios clubes europeos como resultado de sus actuaciones con el Ajax. Johan Cruyff le aconsejó que no se uniera al Real Madrid , uno de los equipos que dijo haber estado interesado en él. Pero Bergkamp insistió en jugar en Italia. Consideró a la Serie A «la liga más grande en ese momento» y prefirió mudarse a la Juventus o al Inter de Milán. También fue Cruyff quien le aconsejó mudarse al Arsenal cuando Arsene Wegner le mostró el programa de desarrollo y fitness que tenía para toda la plantilla.

5-Temor a los aviones

Es conocido como «el holandés que no vuela» ya que padece aerofobia, temor o fobia a volar en aviones. Esto deriva de un incidente que tuvo en un vuelo con la selección durante la Copa Mundial de Fútbol de 1994. Antes de despegar, un falso aviso de bomba retrasó el vuelo de los neerlandeses y, ya en el viaje, el avión entró en una bolsa de aire, lo cual provocó un estado de caída libre durante varios segundos. Con ayuda de terapia, fue superando este problema. El apodo «El holandés que no vuela» (The non-flying dutchman) tiene más sentido en inglés con el juego de palabras de la leyenda del barco fantasma El Holandés Errante (The flying dutchman).

6-Y una posterior clausula

Esto, obligó a Arsenal a aceptar una cláusula de que cumpliría con los compromisos de visitante pero, no se montaría en avión. Fueron muy conocidos sus viajes en carro por Europa, con alguna aventura en locales a borde carretera.

7-Tranquilidad por encima de la fama

Hizo todos los cursos de entrenador para exfutbolistas junto a Reiziger y Kluivert. Tiene licencia UEFA para dirigir en primera división, recibió muchas propuestas, pero prefiere un poco más de tranquilidad. “No tengo la ambición de convertirme en entrenador principal del Ajax ni de ningún otro equipo. Me gusta mi papel tal y como es. Además, como primer entrenador estás involucrado en el fútbol 24/7. No quiero eso. Quiero poder terminar el trabajo tan pronto como llegue a casa”, confesó.

8-Hacedor de talentos

Luego ser feliz desarrollando talentos, ha explotado semillas en el Ajax: A sus órdenes en las juveniles tuvo jugadores como Sigthórsson, Fischer, Bojan, Sulejmani, El Ghazi, Dolberg, Justin Kluivert o Milik.

9-No lo llame suegro

Donny van de Beek jugador dirigido en las inferiores del Ajax, está saliendo con la hija de “Iceman”. El exjugador y el volante se conocieron cuando este último apenas tenía 10 años de edad y vaticinó su éxito en el fútbol profesional. Sin embargo, con lo que no contaba Bergkamp es que su hija, Estelle, también terminaría relacionada con el futbolista, pues actualmente tienen una relación que comparten en redes sociales.

10-Pondría a “sonar” al Arsenal

Daniel Ek, uno de los propietarios de Spotify, se postuló como una opción para adquirir al Arsenal, que no vive su mejor momento. Lo comunicó mediante un tweet indicando que de joven creció viendo a los “gunners” y admirando a Bergkamp, entre otros. Precisamente, Dennis es uno de sus asesores y junto a Thierry Henry y Patrick Vieira, estarían impulsando la venta del equipo.