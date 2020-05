10 curiosidades de: El «nuevo estado normal» del futbol

Hay que aceptarlo: el Coronavirus ha cambiado las cosas. No sabemos si será para siempre, pero sí por un buen tiempo. El futbol, que cómo dice John Carlin «tiene todo lo que nos hace humanos», también debe adaptarse a los nuevos tiempos.

Polémica no ha faltado. «La más importante de las cosas menos importantes» genera debate. Recursos que van a la reanudación del espectáculo en vez de otras áreas prioritarias, el riesgo de reanudar ligas y así podemos continuar un buen rato.

Cuando esto pase, si es que pasa, se recordarán muchas cosas llamativas, más allá de los tapabocas y los cinco cambios que propone FIFA… por ello, recopilamos diez ítems que en unos años seguramente vendrás a desempolvar.

1-Los hinchas de cartón

Al Borussia Möonchengladbach se le ocurrió una buena idea de marketing, que seguramente será replicada: por 18 euros, se imprime la foto a tamaño natural del aficionado y se coloca en un lugar de la cancha. Estas “personas de cartón” decoran y da la sensación de un estadio con público. El béisbol de Corea del Sur lo copió y también se han visto formas creativas de usar las gradas. Seguramente, empezarán a aparecer más zonas apetecibles para publicidad donde antes había gente.

2-Gritos grabados

En Corea del Sur intentaron recrear el ambiente con cantos de aficionados grabados. En muchos pasajes se quedó atrás el sonidista, pues el ritmo del “público” no iba de la mano de la situación. Excepto con el silbato final, más si gana el local, que siempre se traduce en un grito alegre de desahogo. ¿Será que para la jornadas por venir, los sonidistas se presenten con una variedad mayor de sonidos?

3-Tests, el nuevo material necesario

Hay que añadir algo nuevo al presupuesto: a la hidratación, equipo, vendaje, kit médico, hay que añadir tests para el Coronavirus y scanners para el calor. En Corea, por ejemplo, únicamente para la primera jornada se aplicaron 1,100 pruebas. Para el arranque de la Bundesliga, serán cerca de 3,000. Multipliquen eso por 50 dólares, el promedio de costo de estas y tendrán cifras entre 50 y 100 dólares por jornada. Sin contar tapabocas y guantes, que serán necesarios. Está por demás decir que sería inmoral pedir estos recursos a los distintos gobiernos quienes deberían apoyar a los más desfavorecidos de cada país. Esto debe ser costeados por los clubes y ligas.

4-Conferencias de prensa, desde casa

Para evitar avalanchas de periodistas, fotógrafos y camarógrafos, se ha decidido en las principales ligas del mundo incluyendo Bundesliga hacerlas de forma virtual, a través de “lives”, y los periodistas acreditados podrán preguntar de forma remota. Ya los shows en esos momentos con la prensa no se verán, simplemente se pondrá off line al periodista incómodo o impertinente.

5-Hoteles, solo para Futbolistas

La disposición que se ha hecho en la Bundesliga aplicará para todas las ligas en cuanto a concentraciones: en el hotel de concentración, el cual estará cerrado solo para el equipo, tendrá habitaciones individuales cuya limpieza y mantenimiento correrá a cargo del propio jugador; el personal del hotel sólo se encargará de la desinfección de la habitación.

6-La motivación y el público

El psicólogo de la Federación Alemana de Futbol (DFB) Hans-Dieter Hermann, esbozó cuatro tipos de jugadores y sus posibles reacciones a jugar con estadios vacíos: “Hay quienes se ponen en forma cuando tienen público, para ellos será más difícil. Habrá bastantes para los que la situación será inusual, pero que rápidamente adoptarán el modo de competencia por la presencia de los medios de comunicación. Y habrá otros que sin espectadores de todos modos jugarán a toda máquina, independientemente de las condiciones. Quizás haya incluso una cuarta categoría, aunque solo afecte a unos pocos: los jugadores que se sienten menos presionados porque apenas haya público presente y que, por tanto, quizás incluso jueguen más liberados”.

7-A bañarse en casa

Los jugadores, en la medida de lo posible, se cambiarán y ducharán en el hotel o en sus domicilios, tanto el día de partido, así como después de los entrenamientos. Esto lo han dispuesto en los manuales de las principales Ligas UEFA.

8-Reuniones virtuales

Al estar prohibido (o desaconsejado) reunirse en bares para el ver el fútbol, se ha dispuesto seguir los partidos con plataformas de video en la que pueden participar múltiples aficionados. De hecho, las compañías de streaming trabajan a contrareloj para brindar una experiencia donde se pueda compartir mejor con otros aficionados mientras se emite el partido.

9-Siempre toma la cima

Después de esto debería aumentar la competitividad. Quedará el estigma psicológico de tener que quedar en la mejor posición posible en caso de que suspendan el torneo y el campeonato se quede como estuvo la tabla antes de parar. PSG estaba claro desde un principio y sumó un nuevo trofeo, amén de las protestas suscitadas.

10-Futbol de prisas

Ya no importará que los aficionados estén o no. Ahora, el jugador pasará a ser una ficha operaria, más de lo que era. En Nicaragua, quizás para apurar un poco la liga, se cambió totalmente el calendario y se jugó miércoles-domingo-miércoles, excepto la final que llegó justo el fin de semana pasado, a tiempo para no quedar bajo la sombra de la Bundesliga. Los alemanes, quieren apurar el torneo para que termine antes del 28 de junio y no existan problemas en los contratos, que en buena parte terminan el 30 de ese mes. Al menos tres jornadas de nueve restantes, se jugarán entre semana. Por otra parte, están proponiendo terminar la Libertadores y Sudamericana en un país neutral, jugando un mes corrido cada dos días. Y así muchos correrán o amoldarán sus calendarios para cumplir con pautas, casi todas de contratos. Y, mientras más avance el año, más “rápido” deben resolverse las competencias.