10 curiosidades del Sheriff Tiraspol, el equipo sin país que enfrentará al Real Madrid e Inter

Sheriff Tiraspol es el nerd de la clase en un grupo donde están In ter, Real Madrid y Shaktar Donestk. Es la sensación en el circuito europeo porque representa una región cuyos símbolos representan aún al comunismo puro y rudo. Es una rara avis.

Es el primer equipo de Moldavia que alcanza la fase de grupos. Pero, técnicamente no moldavo, es de Transnistria, un estado no reconocido por el resto de los paíes de la Unión Europea, ubicada en la franja que limita con Ucrania. Abiertamente pro-rusos.

Para la mayoría de la comunidad internacional, la capital de Transnistria, Tiraspol (de donde es Sheriff), es la segunda ciudad con más habitantes de Moldavia. Pero en la práctica no es así. Transnistria tiene su propio gobierno, leyes, moneda, etc.

Por eso, creo que es más que importante traerte 10 curiosidades de este modesto equipo “comunista” colado entre capitalistas de los más salvajes.

1-Ni tan comunistas

El nombre de “Sheriff Tiraspol” daba mucha gracia encontrarlo en las fases muy previas de Champions y Europa League. Sin embargo no tiene que ver con admiradores y entusiastas de la policía. ¿O sí? . Cuando se disuelve la KGB, muchos de sus integrantes quedan sin empleo y los ex agentes Ilya Kazmaly y Viktor Gushan, se asocian para montar una firma de seguridad llamada “Sheriff”. El proyecto, que no estuvo exento de acusaciones mafiosas, creció a tal punto que hoy en día son propietarios de canales de TV, estaciones de servicio de combustible y supermercados. Sheriff es un todo en Tiraspol. Y claro, debía tener su equipo de fútbol.

“Sheriff LLC monopoliza y controla prácticamente cada aspecto de la vida en Transnistria”, escribió hace unos años la revista Foreign Policy.

2-Resurrección y grandeza

En 1996 el FC Tiras Tiraspol es fundado e ingresa en la tercera división de Moldavia. Sin embargo, al año siguiente, Viktor Gushan compra el equipo y lo repotencia a punta de dinero. Ese mismo año, el Sheriff ascendió a la Primera División y logra ganar su primera liga en la temporada 2000/01. A partir de ahí, comienza una era ininterrumpida hasta hoy de dominación total del fútbol moldavo. 18 títulos de liga (sólo en dos ediciones no pudo ganarla desde que se coronó por primera vez), mas 10 Copas de Moldavia y 2 Copas de la CEI (una competición de clubes de ex estados soviéticos), sus únicos 2 títulos internacionales resumen el dominio absoluto.

3-Símbolo de independencia

Entonces, en un estado no reconocido que recibe fondos de Rusia y también de Moldavia, irónicamente es el símbolo de Transnistria, que se siente orgullosa y representada formidablemente al ser el dominador en el fútbol de Moldavia. Una locura. Por cierto, Sheriff, ni corto ni perezoso, se aferra a la liga moldava para poder jugar y tener los beneficios (jugadores comunitarios, etc.) de pertenecer al entorno UEFA.

4-¿Qué es un transnistria?

Tras la disolución de la URSS en 1991,se van conformando repúblicas independientes y una de ellas es Moldavia, que tiene mucha influencia de la cultura rumana, incluso el idioma es casi el mismo. Entre Ucrania y Rusia hay una franja llamada Transnitria, cuya sociedad es más afín a la URSS, ya extinta. Este territorio no se consideraba parte de Moldavia y mucho menos simpatizaba con Rumania. Incluso hubo una guerra civil de cuatro meses. El conflicto sigue sin resolverse, pero la República de Transnistria lleva el martillo y la hoz en su bandera. Se han declarado independientes, tienen moneda propia, pero ningún país de la ONU lo reconoce. Incluso, la misma Rusia, que le financia, tampoco.

5-Tensión solo en el fútbol

Se reporta que a pesar de las tensiones, hay una convivencia pacífica entre la gente de Transnistria y el resto de los moldavos. Sin embargo, en el fútbol es distinto. «¡Rusia! ¡Rusia! ¡Están en Rusia!», gritan los aficionados del Sheriff Tiraspol cuando les visitan los equipos moldavos, a los que dedican todo tipo de insultos.

6-Tratos mafiosos

Una vez relató un exfutbolista en una revista europea lo siguiente: “Gushan pagaba directamente en efectivo a los jugadores, que hacían cola en la puerta de su oficina para recibir el dinero en un sobre. Custodiado por varios guardaespaldas armados, Gushan entregaba los sobres uno por uno. Cuando los resultados no habían sido buenos, el sobre estaba vacío”.

7-El estadio más moderno de Moldavia

Gracias a estos fondos oscuros, el Sheriff Tiraspol cuenta con el estadio más moderno de Moldavia (bueno, sí). El Sheriff Stadium fue construido en el 2001 y remodelado en el 2011, pudiendo albergar hasta 12.000 personas y está habilitado para competiciones internacionales de UEFA.

8-Un hacedor de milagros

Yuriy Vernydub es el entrenador que hizo que el Sheriff entrara por primera vez en fase de grupos de la Champions League. El ucraniano, dirigió en segunda división al modesto Zorya Lugansk de su país y quedó campeón en Bielorrusia con el Shakhtyor Soligorsk. Esto llamó la atención de Sheriff, que lo contrató en 2020 y con quienes ganó la liga y supercopa local. Para entrar a la fase de grupos, Sheriff despachó a Teuta de Albania en la primera ronda, al Alashkert de Armenia en la segunda y a un campeón de Europa como el Estrella Roja en la tercera. El último golpe fue ganar al Dinamo Zagreb.

9-Crisol de nacionalidades

En el equipo actual conviven hasta quince nacionalidades. Tres son de Colombia. Hay un peruano. Dos brasileños. Un jugador de Trinidad y Tobago. Cuatro países de África: un futbolista nacido en Malaui, uno de Ghana, otro más de Costa de Marfil y tres de Malí. Van ocho. Y para finalizar, siete nacionalidades europeas: seis de Moldavia, dos de Grecia y uno de Serbia, Bosnia, Ucrania, Luxemburgo y Eslovenia.

10- ¿Podrían suspenderlo? No.

Tras el conflicto en Crimea, UEFA ha tratado de evitar enfrentamientos de selecciones y equipos entre Ucrania y Rusia. Cuando se realizó el sorteo de Champions, algunos dijeron que podría ser peligroso que el Shaktar Donestk ucraniano enfrentara a un equipo de un país abiertamente pro-ruso. Sin embargo, un detalle: Donestk es de la zona de Donbass, abiertamente pro-Rusia y su dueño, Rinat Akhmetov, fue acusado de financiar a los separatistas pro-rusos. Entonces, todo queda entre ex-soviéticos.