10 curiosidades del Ulsan Hyundai, el rival de Tigres en el Mundial

A pocos días de arrancar, se devela el calendario del Mundial de Clubes, que tendría a Tigres en una eventual semifinal contra el vencedor de la Libertadores sudamericana (final entre dos brasileños, Santos y Palmeiras) , pero antes debe despachar al campeón de Asia, el surcoreano Ulsan Hyundai.

Este equipo, que también tiene un tigre en sus señas de identidad, ya encaró a otro mexicano cuando ganó su primera Champions asiática, en 2012. En ese entonces, Monterrey despachó en cuartos de final a los orientales 3-1, para luego en semifinales, perder por idéntico marcador ante Chelsea.

Ahora, en pandemia y en Catar, como burbuja de ensayo para el Mundial de 2022, Ulsan viene a retar de nuevo al campeón de la Concacaf. Conozcamos algunos detalles interesantes de este simpático club.

1) El primer tigre

La historia de Ulsan Hyundai comienza con el equipo de fútbol Hyundai Tiger (luego modificado al coreano puro, Hyundai Horang-i , que signifca lo mismo, Tigres de Hyundai). El equipo de fútbol Hyundai Tiger anunció su fundación en julio de 1983 y fue fundado como el cuarto equipo de fútbol profesional en Corea después de Hallelujah , Yugong y Daewoo en diciembre . Representó en principio a la ciudad de Gangwon, pero luego se mudó a Ulsan, su actual domicilio, en 1990. Con el pasar de los años, como símbolo fuerte de la lejana Asia, más clubes adoptarían el tigre como símbolo.

2) De la Hyundai naval y pesada

Hyundai encaja en el término japonés usado en economía para definir este tipo de empresas: Sogo Shosha. Son compañías, generalmente familiares que abarcan múltiples rubros. Mitsubishi es un claro ejemplo: carros, tecnología, metales, químicos, electrodomésticos… Hyundai va por el mismo camino, aunque su rubro más conocido sean los vehículos. En este caso, el propietario de este equipo es el brazo marítimo y pesado de este holding, la Hyundai Heavy Industries. Según la firma Clarkson, una agencia de análisis para la construcción naval y el transporte marítimo en el Reino Unido, a finales de septiembre de 2013, el astillero Ulsan de Hyundai Heavy Industries ocupaba el primer lugar en el mundo en pedidos de barcos. En principio, en los años 80, también abarcaba el desarrollo robótico, pero creció tanto que abrió su propio departamento bajo el nombre Hyundai Robotics. Hoy uno de sus brazos más productivos es la construcción de conexiones y tuberías de refinerías de petróleo, aparte de buques petroleros.

3) Final fiera

Ulsan Hyundai tiene dos títulos ligueros: en 1996 y en 2005 (aparte de las dos Champions asiáticas, una copa, una supercopa y cinco copas de liga). En su primer título de liga, ganado 3-1 al Suwon Samsung Bluewings. Lo que se recuerda del juego es que fue un partido tan fiero que hubo cinco expulsados en el compromiso.

4) Rivalidad contra los “hermanitos”

Ulsan tiene dos fechas marcadas en los calendarios. La más importante es contra los “hermanitos”, Jeonbuk Hyundai Motors, el equipo de fútbol de la división de vehículos de Hyundai, el brazo comercial más conocido del holding. El «derbi Hyundai» nunca ha sido tan grande en el pasado, principalmente porque Jeonbuk pasó mucho tiempo sin ser muy bueno y nunca estuvo en competencia directa con Ulsan. Sin embargo, esta década Jeonbuk se ha convertido en el equipo número 1 y la rivalidad creció. Entre 2009 y la liga pandémica del año pasado, sumó sus ocho ligas. La de 2020, fue una lucha encarnizada con Ulsan, que ganó el representante de los carros por tres puntos. Jeonbuk también tiene dos Champions asiáticas.

5) Duelo de puertos

Ulsan, cercana a otro puerto, el de Pohang, tiene su rivalidad propia de localidades cercanas y se traslada al fútbol. En años recientes, la rivalidad entre Ulsan Hyundai y Pohang Steelers (Acereros de Pohang), propiedad de la siderúrgica POSCO (recordemos que casi todos los equipos profesionales en Corea y Japón representan a una compañía) ha crecido. Cinco veces campeón de Corea y tres de la Champions Asiática (récord), el cuadro fundado en 1973 ha visto crecer a su rival y se han vivido duelos emocionantes, como la definición de la Copa de 1998, cuando Pohang ganaba 4-3 y al último minuto, el arquero de Ulsan, Kim Byung-Ji, marcó en la habitual y desesperada jugada de pelota quieta para igualar 4-4. Luego detuvo dos penales para celebrar el título. Estos partidos son llamados “Derbi de Donghaean” (Derbi de la Costa Este).

6) Una gran diferencia

Según cálculos de la web Medio Tiempo, basadas en Transfermarkt, la plantilla actual del cuadro surcoreano tiene un valor de 18.85. La cifra del plantel dista mucho con el valor del cuadro de la UANL, que según el mismo sitio es de 60.15 millones de euros.

7) Velocidad pura

Kim In Seong, extremo derecho y uno de los pocos sobrevivientes a la reestructuración del equipo, quedaría como la nueva figura del club. Un dato curioso: está en el top ten de jugadores veloces en el videojuego FIFA 21 con un 94 en velocidad.

8) Puros coreanos

Ulsan apenas inscribió 20 jugadores para el Mundial de Clubes, entre ellos 17 de campo y tres porteros, la mayoría de sus futbolistas llegan con poco ritmo, debido a que en el país asiático aún no inicia la temporada y están en época de altas y bajas. Si la pandemia lo permite, el torneo arrancaría en marzo.

9) El Mundial no sería prioridad

“Mi ambición en mi primer torneo era ganar y quería sacar lo mejor de mis jugadores, pero me he rendido. Les dije que se centraran en la temporada y yo no puedo poner mi ambición antes del equipo”, comentó el nuevo entrenador del Ulsan Hyundau, Hong Myung-bo, según reportan medios de Corea del Sur y recogida por ESPN. El equipo anda en un cambio de estructura total y el estratega recién empezó a trabajar el 11 de enero.

10) Sin sus principales figuras

Aparte de presentar una nómina con puros jugadores locales, no estarán sus figuras Hoon-sung Jeong (extremo, internacional. Lesionado), Bjørn Johnsen (libre), Jin-ho Shin (a Pohang),entre otros. Pero la baja más dolorosa es la de Junior Negrao. El brasileño de 34 años, autor de 26 goles en 23 partidos de liga (máximo goleador del torneo), más siete goles en la Champions, incluyendo dos para ganar la final al Persépolis, se marchará al fútbol chino, al recién ascendido Changchun Yatai.