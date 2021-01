10 curiosidades sobre Alcoyano, el pequeño que «mató» al Real Madrid

En España lo han llamado “El Alcoyanazo”. Real Madrid sucumbió en los dieciseisavos de la Copa del Rey ante el modesto Alcoyano de Segunda B (tercer nivel de liga) y esto desató una lluvia de dardos sobre el ciclo de Zinedine Zidane, que para muchos, ya debió haber concluido.

Alcoyano, el equipo de moda en este momento, tiene una historia simpática, con anécdotas y que vale la pena repasar, más allá de la situación que lo tiene en boca de todo el mundo.

A continuación, repasemos diez curiosidades del nuevo “matagigantes”:

1 ) El equipo de la moral

Primero hay que decir, que en toda su historia, hasta en el momento más duro, Alcoyano ha tenido la moral alta. Por eso, en España es común el dicho “tener más moral que el Alcoyano”. ¿Y de donde se origina esta imagen? Pues cuenta la leyenda, que el equipo de Alcoy iba perdiendo en la temporada 43-44 7-1 con el Espanyol y el árbitro iba a finalizar el partido antes del tiempo reglamentario por la paliza. Pero los jugadores se plantaron y dijeron que jugarían hasta el final. Ese suceso hizo que se impregnara el equipo por la eternidad un inquebrantable espíritu de lucha.

2) Haciendo sudar al Madrid desde épocas inmemoriales

Lo del Alcoyano en primera, en los años 40, no fue de broma. “La moral del Alcoyano” se traducía en partidos que quedaban 6-6, o 7-6, siempre peleando hasta el final. A Madrid lo puso a sufrir en Copa del Rey 1946, cuando empataron 2-2 en Alcoy y luego sufrieron para ganar 2-0 en la capital.

3) Ciudad pequeña

Este equipo que se ha codeado con los gigantes pertenece a Alcoy, de la provincia de Alicante de la Comunidad Autónoma de Valencia. Apenas sobrepasa los 60.000 habitantes, que serían insuficientes para llenar el Santiago Bernabeu. Historicamente, fue una ciudad complicada para acceder por tren o por tierra. Su Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy es considerada la más antigua de España. Aparte del Alcoyano, el Patín Alcodiam Salesiano, un equipo de hockey sobre patín, triunfador en la élite española, es el consentido deportivo de la ciudad.

4) Estadio centenario y sin costo

El 28 de agosto de 1921 fue inaugurado el estadio “El Collao”, donde ha jugado toda su vida el Alcoyano, desde su estancia en primera, segunda, tercera, etc. Alcoyano se fundó siete años después en 1928 y el primero que lo disfrutó fue el Real Alcodiam Deportivo. Cuenta la historia que el empresario Francisco Laporta Boronat, donó los terrenos para “la realización de una instalación deportiva” y el coronel Ramón García-Reguera ordenó a 200 soldados aplanar el terreno y construir el nuevo estadio. Todo a costo cero. El 26 de junio de 2011 después de 90 años de historia, por primera vez tuvo sistema de riego y drenaje por ordenanzas de las autoridades de segunda división.

5) Por todas las divisiones

Alcoyano ha estado en todas las divisiones del fútbol español: 4 temporadas en primera (1946, 48, 49 y 51), 12 en segunda división, 29 en segunda B, 31 en tercera y 13 en regional preferente. Ganó tres veces la segunda división, en sus ascensos: 1944-45, 1946-47 y 1949-50. Su mejor actuación fue en la campaña de la 1947/48, en la que quedó décimo, con 22 puntos. Uno más que (adivinen) Real Madrid, que culminó en la casilla 11.

6 ) Garitano se plantó

En el antecedente pasado, en la Copa del Rey de 2012, Asier Garitano (que luego dirigió primera división) dirigía al Alcoyano y José Mourinho al Real Madrid. Garitano quería saludarle y cuando se acercó, Mourinho le recitó su carrera y como había jugado el último partido de Segunda “B”. “Yo le dije que también había visto el suyo… por TV. No le aparté la mirada, porque si no ya iba perdiendo 1-0 antes de jugar”, recordó entre risas en The Tactical Room.

7) Una alegría en medio de la desgracia

El 15 de enero Alcoy fue noticia: Tiene la tasa de contagiados con mayor incidencia por número de habitantes. 1.807 entre 60.000 habitantes. Aparte, en una residencia de ancianos, de 140 “abuelitos”, fallecieron 73 por la terrible enfermedad. “Dedicamos esto a la ciudad, que la ha pasado muy mal. Una alegría entre tanto caos”, dijo el entrenador Vicente Parras.

8) Presidente con suerte agridulce

Antonio Justicia lleva apenas un mes en el cargo de presidente del Alcoyano. Sin embargo, no pudo abrazar a sus muchachos por padecer de Covid-19. “Esto es algo que se cuenta y no cree. La verdad me duele mucho no haber estado en el estadio, pero estoy feliz por este partido”.

9) Sin premios todavía

Por la premura del cargo, el presidente del equipo no ha negociado premios por el histórico resultado. “Pero si el portero José Juan me pide un piso (apartamento) en la playa, se lo monto”, dijo. El “presi” dijo en la radio española que se merecen todo, pero el presupuesto anual no pasa los 700.000 euros.

10) La revancha de José Juan

José Juan, a sus 41 años, fue la figura del partido ante Real Madrid. Atajó de todo a luminarias del fútbol mundial. Es el más longevo de la Copa del Rey. Tuvo un partido en primera división, en 2003 con el Celta de Vigo. Perdían 2-1 y una terrible salida significó el empate y la condena al banco. Recorrió la principales canchas como suplente y luego deambuló por segunda y segunda B hasta caer en el Alcoyano Nunca volvió a Primera. En la actualidad a la par de hacer historia con Alcoyano y sacarse esa espina, entrena en su ciudad de residencia, Elche, a una academia de arqueros. “Todos me felicitaron al día siguiente, los niños muy felices. Fue lo más bonito de todo”, dijo en Radio Marca.