10 curiosidades sobre el dueño del City, que sueña con Messi

El jeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahayan (Emiratos Árabes Unidos, 20 de noviembre de 1970) entró a escena en el fútbol aprovechando, en 2008, una crisis en el Manchester City, que desde los 70´s, no hacía nada bien.

El ex primer ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, dueño del club, entró en problemas con la justicia. Con 360 millones de euros compró el 90% de las acciones. Pero, esto sería solo la mitad del valor la clausula de su obsesión, Lionel Messi, a quien quiere juntar con Pep Guardiola en uno de sus “juguetes”.

Si en Barcelona piden 230 millones de Euros por el argentino o se va libre, le da igual. Su fortuna, de un valor incalculable le permite hacer esto y más. Ya se río del Fair Play financiario al cual le quiso someter UEFA y el TAS le falló a favor.

Cabeza del Grupo City, el cual no es solo dueño del cuadro de Manchester, sino que es una multinacional con equipos como New York City FC, Torque City, Girona o Marinos de Yokohama, por ejemplo, ahora busca tener al mejor del mundo.

Pero ¿Quién es este jeque? Vamos a repasar 10 curiosidades sobre este señor de los dineros.

10-Estirpe real

Mansour es un político de Emiratos Árabes Unidos y miembro de la familia gobernante de Abu Dabi. Es el medio hermano del jeque Jalifa bin Zayed Al Nahayan, actual presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dabi.

9-Tiene dos esposas

Mansour tiene dos esposas y cuatro hijos. Se casó con la Jequesa Alia bint Mohammed bin Butti Al Hamed en 1995. Ellos tienen un hijo llamado Sheikh Zayed. Se casó con la Jequesa Manal bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Presidenta de Creación de Mujeres de Dubái, en mayo de 2005. Tienen tres hijos. El Corán y el dinero lo permiten.

8-Empresario y multimillonario

Mansour está a la cabeza de la International Petroleum Investment Company, la cual posee el 71% de Aabar Investments y es empleada como su vehículo de inversión. Tiene acciones en diversas empresas occidentales como Virgin y su fortuna se calcula en más de 30.000 millones de dólares.

7-Amigo de reyes y presidentes

Mansour es amigo del Rey Juan Carlos I y de Barack Obama. El emiratí le obsequió dos Ferraris por parte del por valor de 700.000 euros en marzo de 2011. Hay que decir que Juan Carlos I se exilió en Emiratos Árabes Unidos.

6-Quiso comprar al Real Madrid

A través del Rey, Mansour quiso comprar al Real Madrid, uno de los pocos equipos de España que pertenece a sus socios-aficionados y no a una empresa o particular. Florentino Pérez fue uno de los que la rechazó de plano. Fue a parar a Manchester City.

5-No solo fútbol

Mansour es un aclamado jinete que ha ganado numerosos trofeos en carreras de resistencia en Oriente Medio, y es miembro del consejo de la Emirates horse racing authority. Es un gran patrocinador de carreras de caballos a través del festival Sheik Mansour global Arabian flat racing, con carreras en los 5 continentes.

4-Dueño del yate más grande (y seguro) del mundo

Según Infobae, Mansour es propietario del yate Al Azzam, considerado el más grande del mundo, con 180 metros de eslora y en el que prima la seguridad. Tiene una suite a prueba de explosivos y dispone de un sistema antimisiles, dos helipuertos, dos piscinas y un submarino.

3-Enamorado de España

Como muchos millonarios árabes, está enamorado de España, donde tiene una finca de 8.300 hectáreas en Valencia de las Torres, una localidad de Badajoz. Lo compró por más de 50 millones de euros a la familia Mora-Figueroa Domecq. Dicen que es para la cría de cordero al estilo de la tradición del islam.

2-Coches para Guardiola

Guardiola tiene una debilidad: los vehículos de lujo. Y Mansour vaya que lo ha consentido. Pero, Pep es un terrible conducto: ha chocado cuatro de los coches que le han comprado, desde un Bentley hasta un Mercedes Benz edición especial (compañía de la que es accionista, por cierto). Los medios locales calculan unos 700.000 dólares el valor de los autos malogrados.

1 Muchos hermanos

Mansour fue el quinto hijo de los 19 que engendró el emir Zayed Bin Sultan Al Nahyad, primer presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Vaya que es una familia grande y adinerada. Aparte, su suegro (de la segunda esposa) es emir de Dubai, asi que su rango familiar de poder es bastante amplio. Se dice que políticamente, en unos años puede ser el hombre más fuerte del golfo pérsico.