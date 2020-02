10 curiosidades sobre el Estadio Villa Ingenio, el más «alto» del mundo

Este jueves, deben jugar Millonarios de Colombia y Always Ready de Bolivia por la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. El cuadro bogotano ganó 2-0 en casa. El partido debía disputarse en la casa del Always Ready, pero “Milllos” protestó y la Conmebol sin chistar cambió la sede. El Coloso de Villa Ingenio, el Estadio Municipal de El Alto es el recinto futbolístico de primera división a mayor altitud del mundo: está a 4.090 metros sobre el nivel del mar.

Es casi inhumano jugar ahí. Ya se ha cobrado una víctima y representa una enorme ventaja para el local. Millonarios no lo va a padecer, pues jugará en el Hernando Siles de La Paz, a 3500 metros, casa de la selección verde. Pero, el estadio sigue ahí.A pesar de su corta edad (fue levantado apenas en 2017), ya tiene bastante para contar. Repasamos diez curiosidades del mismo

-Con mucho de burocracia

El estadio estaba pautado para ser inaugurado en 2016. Sin embargo, retrasos en las obras, por burocracia y corrupción demoraron la apertura hasta 2017. La inauguración, encabezada por el entonces presidente Evo Morales fue forzada: se trató del clásico nacional entre The Strongest y Bolívar. Pero el recinto aún no estaba apto para el fútbol profesional. Fue a finales de 2018 que estuvo medianamente apto para recibir la primera división.

-Desplazó a otro de su país

“El Coloso” de Villa Ingenio se convirtió en el más alto de primera división del mundo, superando al Víctor Agustín Ugarte, ubicado en la ciudad de Potosí del mismo país a 3.900 msnm, donde se jugaron partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Si incluimos estadios de equipos no profesionales, el más alto sigue siendo el Daniel Alcides Carrión, de la localidad peruana de Cerro de Pasco, que está ubicado a 4.338 metros.

-Con hierba sintética

Luego de los 3.500 msnm al césped natural le cuesta crecer, así que posee un moderno sistema de hierba sintética, con drenaje holandés con capas de arena y un césped tupido para un mejor manejo de la pelota. El más moderno de Bolivia en este aspecto.

🇧🇴 Tragedia en Bolivia. Fallece un árbitro en pleno partido.

📝 Víctor Hugo Hurtado se desplomó mientras dirigía el Always Ready-Oriente Petrolero de la primera división boliviana. El partido se disputó a 4.000 metros de altitud. pic.twitter.com/rcBDqr6Igd — Diario AS (@diarioas) May 20, 2019



-Se cobró una víctima

A solo cuatro meses de haber sido “inaugurado de verdad”, es decir en enero de 2019 cuando fue aprobado por la FBF para jugar y coincidió con el ascenso de Always Ready, este estadio se cobró la primera víctima. El juez Víctor Hugo Hurtado se desvaneció en el partido entre el local Always Ready y Oriente Petrolero, y fue trasladado de inmediato a un hospital cercano donde se lo declaró muerto poco después. Hurtado, de 32 años, había sufrido el colapso cardíaco en el minuto 49 del partido, mientras el juego se encontraba en curso. El partido no fue suspendido.

-Sin luces

Sí, como lo lee. Por eso, Millonarios sacó ventaja para el cambio de sede entre otras cosas. Conmebol aceptó el cambio de sede sin chistar y va a usar el argumento cuando los “pro-altura” chillen. Tampoco se armó demasiada polémica por el cambio en Bolivia, debido a esta pata coja. La iluminación artificial estaba prevista para que estuviera lista en septiembre de 2019, pero de nuevo la burocracia y el “cambio de gobierno” como excusa han demorado la colocación de bombillos, algo básico en un estadio moderno. Entonces, como usted supone, se juega solo de día.

-Obvias ventajas

El Always Ready, desde que usa este estadio en primera división, con un plantel medianamente modesto, solo ha perdido seis partidos de local en 31 salidas. En ese período, cuenta cuatro goleadas 6-0 y un impensado 4-1 a uno de los grandes de ese país, The Strongest. En ese mismo lapso, como visitante en 31 salidas, solo cuenta cinco triunfos y 18 derrotas, incluyendo una racha en 2019 de siete perdidos de forma consecutiva fuera de casa, con goleadas de hasta seis dianas en contra. Hoy, le basta para ser líder del campeonato.

-Ni cortos ni perezosos

El Alto, una población mayoritariamente indígena, pero con un crecimiento económico importante, recibió este regalo gubernamental del estadio. Sin embargo, el mayor beneficiado fue el Always Ready, que tras 28 años ausente de la primera división, decidió mudarse de La Paz a El Alto, ciudad vecina y donde se encuentra el aeropuerto que sirve a la capital, aprovechando el impacto del público creciente y por supuesto, la inclemente altura.

-Se juega en El Alto o no se juega

En medio de los disturbios que sucedieron en el cambio de poder presidencial en Bolivia, El Alto fue una de las ciudades más activas. Esto, llevó la posibilidad de que Always Ready jugará en La Paz. La Junta de Vecinos de Villa Ingenio se pronunció en su momento y exigió a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) autorice que el club Always Ready, juegue como local en el estadio Municipal de esa zona; de no ser atendida esa demanda, advirtió “que no permitirá que los encuentros programados en el estadio Hernando Siles (La Paz) se desarrollen con normalidad”. Son de armas tomar.

-Por favor, limpiar

Se supo que en los primeros partidos en primera del Ready, hubo material bélico para los barras bravas. La obra, lenta por sí, dejó tirados cabillas, columnas, bloques y piedras en los alrededores del estadio que no fueron levantados. Las caminerías aún son una deuda. Bueno, los escombros sirvieron para lastimar a los rivales.

-Proyecto presidencial

Se dice, pero no se publica. El Estadio de El Alto dejó pasar muchas cosas porque era capricho del entonces presidente Evo Morales. Un estadio moderno, con 25.000 asientos de capacidad y muchas facilidades modernas a un año de su apertura profesional sigue mostrando muchas falencias, como el tema del alumbrado. El seguimiento exhaustivo de Morales de las obras, la burocracia y lo forzado que se vieron muchas cosas son evidencia de que fue más una jugada política para congraciarse con los alteños que un estudiado proyecto deportivo.