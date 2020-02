10 curiosidades sobre el Inter de Miami

Ha llegado a la siempre cosmopolita y tropical Miami un nuevo vecino que viste de color rosa. El Club Internacional de Fútbol Miami (así tal cual en español), mercadeado como Inter de Miami está a nada de estrenarse en el circuito mayor del fútbol gringo, la Major League Soccer.

De la expansión, es el equipo que más ruido ha hecho, pues detrás de las inversiones está la súper estrella David Beckham. Es el regreso de fútbol de alto nivel a la ciudad tras el fracaso del Miami Fusión en los albores de la MLS.

Hoy, con una liga mucho más robusta, Miami, ciudad que también tiene equipo de baloncesto (Heat), béisbol (Marlins) y fútbol americano (Dolphins), recibirá a un cuadro que promete ir llenándose de estrellas con el pasar del tiempo.

Repasemos diez curiosidades sobre el equipo rosa.

10- Ciudad apática que se vuelca al fútbol

Si bien con la llegada del Inter, Miami completará el pool de equipos en ligas grandes de EE.UU. (NBA, MLB, NFL y si se quiere por cercanía, los Florida Panthers de la NHL), pero históricamente se ha criticado que es una afición fría. Fusion, que murió en 2002, tenía como estandarte los aficionados latinos que le dieron la espalda al fútbol, un deporte supuestamente innato en los hispanos. Sin embargo, la televisión por cable ha hecho que exista afición por los grandes clubes del mundo, como Real Madrid, Barcelona, Juventus, etc. y que se haya realizado con éxito la International Champions Cups con esos equipos visitando esa y otras ciudades en verano, le hizo un piso de aficionados al Inter que seguramente van a aprovechar. De hecho, para los primeros partidos del Inter, hay “sold out”.

9- Spice boys

Detrás de Beckham hay otros inversionistas, como el magnate cubano-americano Jorge Mas. Pero también aparece alguien que influyó en la vida de los Beckham. Se trata del magnate de la música Simon Fuller, el hombre que ha lanzado innumerables carreras en la industria del entretenimiento, incluidas las Spice Girls. Como era de esperar, la conexión de Fuller con Beckham es a través de la esposa del ex capitán de Inglaterra, Victoria: ‘Posh Spice’. Es público que él fue el artífice de la transacción de David desde el Real Madrid a Los Angeles Galaxy.

8-Confianza en la academia

Siguiendo la línea de ventas a Europa de jugadores jóvenes que se ha generalizado en la MLS, Inter no ha fichado ningún jugador famoso en el otoño de su carrera ni alguna súper estrella internacional. Se ha decantado por jóvenes promesas como Julian Carranza, Christian Makoun y Matias Pellegrini.

7-Confianza en Becks

Sin embargo, varios nombres suenan a futuro para el equipo. En Miami dicen que hay acuerdo de palabra para la llegada de Edinson Cavani. Recientemente, les fue a visitar Neymar y dijo que le gustaría jugar más adelante en ese equipo. Por los momentos no hay super estrellas, pero no tardarán en llegar. Los rumores apuntan para más adelante a Falcao, Messi o Cristiano Ronaldo. Nada mal.

6-Ya tienen rival

Inter será el cuarto equipo en hacer vida en la MLS. Tras los desaparecidos Miami Fusion y Tampa Bay Mutiny, solo queda en la Florida el Orlando City. Desde ya, con obvios fines comerciales y de mercadeo, se ha ido cebando esta rivalidad entre ciudades separadas por cuatro horas de autopista.

5- Escudo con homenaje escondido

Todo en el equipo gira en torno a David Beckham. Incluyendo el escudo, que tiene unas garzas propias de la zona haciendo la “M” de Miami, así como el color rosa neón, propio de la noche de Miami Beach. Hay un sol de siete puntas, que homenajea al dorsal “7” histórico de Beck, pero que para matizarlo se describe en la historia oficial como “la representación de los siete mares de donde han venido la mayor parte de los habitantes de Miami”.

4-Problemas con el estadio

Inter tiene previsto jugar sus dos primeras temporadas en el Lockhart Stadium en Fort Lauredale (casa del mítico For Laureadale Strikers). El tema del estadio ha sido parte del retraso en la aprobación de la franquicia, ya que Beckham junto a sus socios ha buscado terrenos en el mismo “Downtown”. El Lockhart tiene capacidad para 18.000 espectadores, pero, apoyados por el Mundial de 2026, Beckham planea construir un estadio para 36.000 personas en una zona de Miami. Se llamará “Freedom Park”, cerca del aeropuerto de la ciudad.

3- Aprovechar el bajo momento de las otras franquicias

Fue muy agresivo el slogan “2020 is a great year for fútbol” con la palabra “football” tachada. Más allá del mensaje de inclusión a la gran comunidad latina, era un claro “ataque” a los Dolphins que no han venido bien recientemente. De igual manera, Marlins tampoco ha rendido mucho en béisbol y los Heats perdieron magia desde que se marchó LeBron James. Es un momento para hacerse de buen público.

2-Un técnico con perfil fresco

Diego Alonso es el técnico designado para capitanear los rumbos del naciente proyecto. Es un estratega que ha ganado títulos en Uruguay y México. A Beck le agrada su forma de manejar talento juvenil y que le puede dar un rostro distinto a la institución.

1- Franquicia con descuento para David

Desde 2007, David Beckham mostró intenciones de levantar un equipo de fútbol en la MLS. Hubo varios intentos con otras ciudades pero finalmente se decidió por Miami y en 2018 se oficializó que en 2020 el equipo tendría vida en la MLS. El interés de Beckham por tener un equipo de la MLS nace cuando ficha por Los Angeles Galaxy. Como jugador que le daría a la ciudad y la MLS un impacto a un siguiente nivel, en su contrato con LAG y avalado por la MLS, Beckham podría adquirir una franquicia de la liga con un notable descuento, pagando “sólo” 25 millones de dólares por concepto de afiliación. Por ejemplo, para 2021, Charlotte pagará un “expansion fee” de 321 millones de dólares. Nashville, que debuta con Miami este año, pagó 150 millones.