10 curiosidades sobre el sorprendente Istambul

En Turquía hay un equipo interesante, que ocupa la cima y que en Europa League marcha a buen ritmo. Y esta vez no es el Galatasaray o el Fenerbahce. Es el Istambul, un equipo que no llega a los 30 años de edad y que ya es sensación en la Europa League, donde dio vuelta al Sporting en casa, ganando 4-1 en la prórroga, aparte de estar de puntero en esta temporada, que no se ha detenido.

Tiene cinco años en los puestos más altos de Turquía y participando en competiciones UEFA. Le falta ganar un título grande, liga o Copa, y espera hacerlo esta campaña.

Por los «buhos», han pasado grandes jugadores y detrás del equipo está la mano del hombre más poderoso del país, Erdogan. Así que, póngase cómodo y disfrute la curiosidades de este equipo.

Joven pero cambiante

Este club apenas fue fundado en 1990 y es uno de los más “jóvenes” de las primeras divisiones europeas. Ya tuvo cambios de nombre en este corto tiempo: el antiguo nombre del club era «ISKI SK» y eran propiedad de la compañía de distribución de agua del municipio Büyüksehir. ISKI SK compitió en la Liga Regional de Fútbol Amateur en la temporada 1990–91 y fue promovido a la Segunda Liga TFF . Después de la promoción, el nombre del club cambió a İstanbul Büyüksehir Belediyesi . Finalmente, quedó como İstanbul Başakşehir FK o Medipol İstanbul Başakşehir por temas de patrocinio.

Querido y de buen humor

En estos días fue muy curiosa ver una imagen en el estadio del Istambul: Hinchas del Galatasaray, Besiktas y Fenerbahce, juntos apoyando a amigos del Istambul antes de un duelo de Europa League. Imagen realmente inusual en una liga de aficiones tan violentas. Los pocos hinchas que siguen este club se lo toman todo a broma, afirmando odiar la violencia en las gradas y bromeando con su propia soledad. “Siempre visitantes”, rezan sus pancartas.

Detrás de ellos, el poder

Hablamos de un club propiedad del ayuntamiento (o alcaldía), fundado en 1990 con el nombre de SKI SK. Entonces era el equipo de la compañía de aguas del Ayuntamiento, y ¿quién era el alcalde? Oh, sí, el futuro presidente Recep Tayyip Erdoğan. Esta es la breve explicación del por qué este equipo, a pesar de ser tan joven, ha tenido un meteórico ascenso. Mientras fue alcalde, fue presidente del club (1994-2000). Aún hoy, el “presi” dice tener su corazón dividido entre el Fenerbahce y el Istambul, club que mediante el Ministerio de Educación recibe una fuerte cuota económica.

Estreno “goleador”

El estadio del equipo, Fatih Terim, es en honor a un extécnico de la selección turca, hoy dirige a Galatasaray y amigo de Erdogan. En la inauguración en 2014 (capacidad para 17.000 personas), dirigió un partido entre celebridades y artistas ante viejas glorias del fútbol turco. Quedó 4-4, y el “presi” Erdogan marcó un “hat trick”. Qué cosas, ¿no?

A un altísimo nivel

Impulsados por el estado y por empresarios amigos del régimen, el Istambul ha vivido cinco años de ensueño: 4° en 2016; 2° en 2017, 3° en 2018, 2° en 2019 y ahora peleando el título con Trabzonspor (con sus respectivas participaciones internacionales en las cuatro temporadas anteriores), el joven cuadro aprovecha el momento de crisis de la Liga Turca (que calcula 2.300 millones de dólares de deuda) para con administración inteligente y apoyo del estado, hacerse hueco en lugares destinados a los grandes históricos.

Ídolo bosnio

Aunque han pasado grandes figuras como Robinho o Arda Turan, el ídolo de la afición es el internacional bosnio Edin Visca máximo goleador histórico del club con 86 goles en 317 partidos. Mahmut Tekdemir es el futbolista con más partidos, con 367.

Grandes figuras

Por el equipo han pasado importantes figuras del fútbol como Enmanuel Adebayor, Pierre Webo, Arda Turan y actualmente, Demba Ba, Robinho, el eslovaco exLiverpool Martin Škrtel, el ex Manchester City y Arsenal, Gael Clichy y Enzo Crivelli, un francés ex Burdeos que este año ha explotado con diez goles. Nada mal para un equipo “sin historia”.

Un verdadero fortín

Las estadísticas en casa del Istambul son muy buenas. En sus últimos 40 partidos solo ha perdido cuatro veces. A pesar de que no tiene el ambiente infernal de otras hinchadas como la del Galatasaray o el Fenerbahce, el cuadro naranja se sabe llevar bien con su pequeño estadio. De hecho, la racha actual es de cinco triunfos al hilo.

Falta ganar un gran trofeo

La vitrina del Istambul tiene un título de 1° Liga (segunda, 2014) y dos de 2° Liga (tercera, 1993, 1997) y fue finalista dos veces en la Copa de Turquía. Perdió la edición de 2011 con Besiktas y la de 2017 con Konyaspor, ambas por penales.

Turán, el primer ídolo-problema

Cuando Turán llegó cedido del Barcelona al Istambul, fue un gran recibimiento y de inmediato se hizo querer. Fue catalogado de ídolo a la brevedad y se convirtió en una especie de jugador franquicia. Su popularidad se elevó cuando se rebajó el 50% del sueldo solo para seguir en el club. Sin embargo, a finales de 2019, dio más notas fuera de la cancha que dentro de ella. Primero, fue denunciado por los residentes de una vivienda que se derrumbó, aseguran, debido a las obras de construcción de un hotel propiedad del deportista en Estambul. Y luego, casi termina en la cárcel: fue sido condenado a dos años y ocho meses de cárcel, sin entrada inmediata en prisión, por llevar sin licencia un arma, con la que disparó al suelo en un hospital. Eso fue producto de la riña con un cantante, Berkan Sahin, quien estaba molesto por que el futbolista acosaba a su mujer. La sentencia final fue la no entrada en prisión, pero si comete otro delito menor en cinco años, va a la cárcel. Se le acabó la cesión y fue devuelto al Barcelona, que no cuenta con él. Dijo querer volver al Galatasaray, pero este tampoco lo quiere. Lo único cierto es que entrena por su cuenta en Estambul, a la espera de definir su futuro.