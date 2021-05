10 curiosidades sobre Florian Thauvin, el próximo francés de Tigres

Se hablado bastante de Florian Thauvin, que con sus 28 años y un nivel de juego formidable, llegará a reforzar a Tigres. Se dice que el cuadro felino pagó una cifra extraordinaria por este extremo/delantero que el fin de semana pasado se despidió de la afición del Olympique de Marsella.

Florian es una persona muy interesante porque es capaz de jugar en las tres posiciones ofensivas, incluso en un gran atacante. Puede alternar pie derecho, pie izquierdo, tiene buena calidad técnica y muy buen disparo.

¿Triunfará en la Liga MX? Ya lo veremos. Por lo pronto, tenemos diez datos que quizás no sabías de este jugador.

1-Futbol y divorcio

Florian vivió una infancia tranquila… hasta los ocho años, cuando se separaron sus padres. Se volvió adicto al fútbol y abandonó a esa edad su natal Orleans para mudarse a Chateauroux donde empezaría una vida nueva, enfocada al fútbol.

2-Casi no llega

Cuando fue juvenil, a los 14 años, se le diagnóstico fractura por estrés en una de sus vertebras. Estuvo a punto de comprometer su desarrollo, pero fue atendido por médicos de alto nivel y pudo volver y rendir a alto nivel en el Granoble, en el cuadro sub-17 teniendo 16 años.

3-Bastia y selecciones

Al mudarse al Bastia, soprendió a todos este jovencito que marcaba dupletas en varios partidos. Empezó a hacer ciclo de selecciones nacionales, pasando por la Sub-18, sub-19, sub21 y absoluta. Un talento en ciernes.

4-Se fijó en Ronaldinho

Para Florian, el ídolo de su infancia es Ronaldinho. Dice que quedaron grabadas en su memoria las actuaciones en el PSG empezando este siglo, cuando era un niño el futuro jugador de Tigres. “Le quería imitar, pero soy muy francés”, declaró una vez. Sin embargo, tiene una zurda educada este futbolista.

5-El más simpático

En dos temporadas con Olympique Marsella, la 2016-17 y 2017-18, Florian ganó el premio “Prix Orange Maritima” otorgado al futbolista del OM que mejor haya tratado a los periodistas y que haya mostrado mejor disponibilidad y simpatía. ¿Nos darías una nota a Fútbol Sapiens?

6-Se separaron, volvieron y parieron

Desde marzo de 2015, Florian Thauvin vive en pareja con la modelo Charlotte Pirroni , a excepción del período entre septiembre de 2017 y diciembre de 2017 cuando se separaron. En noviembre de 2019 anunció que habían vuelto y que esperaba su primer hijo con Charlotte para febrero de 2020. Se convirtió en padre de un niño pequeño, llamado Alessio el 5 de febrero.

7-Un minuto y es dueño del mundo por segunda vez

En mayo de 2018 se conoció que es uno de los veintitrés jugadores franceses seleccionados para competir en el Mundial . Jugó un solo minuto, en el duelo contra Argentina, entrando por Mbappé al 89. Tocó una pelota, que fue un pase para Pavard. Aunque se juegue solo un minuto, le correspondió la medalla de campeón del Mundo. Caso contrario al Mundial Sub-20 ganado por Francia en 2013: marcó un gol en cuartos de final y un doblete decisivo ante Ghana en semifinales, siendo titular indiscutible.

8-Un precio irreal

El portal de Transfermarkt tasó a Florian Thauvin en 50 millones de euros tras ganar la Copa del Mundo con sólo un minuto disputado. Hoy esta web lo tasa por un poco más de la mitad, 28 millones.

9-Otra lesión y la soledad

Al final de al temporada 2019-20 Florian casi cae en depresión.”Si ya no juegas, la gente ya no espera nada de ti”, le dijo a L´Equipe. Algunos cercanos dicen, que aunque tenía ofertas de ligas fuertes de Europa, prefirió ir a México para quitarse un poco de presión mediática. Bueno… esperemos que no encienda los noticieros mientras esté acá.

10-Gignac le dijo que se viniera

«Dédé jugó un papel importante en mi llegada a los Tigres», señaló Thauvin. «Tenía que tomar una gran decisión. Tuve intercambios con muchos clubes, también tuve propuestas de varios clubes. Lo más importante era divertirse, ir a un club con mucha pasión«, comentó sobre la influencia de su compatriota, héroe de Tigres.