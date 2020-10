10 curiosidades sobre Julio Urías

Julio Urías, pitcher mexicano, no había nacido cuando los Dodgers de Los Ángeles habían ganado su última Serie Mundial. Ayer, se convirtió en figura importante al adjudicarse el juego salvado contra Tampa Bay, para ganar el trofeo más importante del béisbol mundial en seis juegos.

A los 16 años, Julio fue firmado por los Dodgers en 2013 y de inmediato fue enviado a la filial Clase A, una liga competitiva a diferencia de la liga Rookie en Arizona o Florida donde jugadores dos o tres años más grandes que él comienzan su carrera. En ese nivel, Julio dejó muy buenas impresiones yéndose con efectividad de 2.48 en 18 aperturas.

De esta manera, el nacido en Culiacán, Sinaloa, igualó a la leyenda de esta franquicia, su compatriota Fernando Valenzuela, a la hora de conseguir el máximo trofeo de las Grandes Ligas, y se convirtió en el azteca que más partidos ganó en postemporada y más jugadores ponchó.

“El equipo de los Dodgers es muy famoso en México, uno viene creciendo con esa familiaridad que es este equipo, este color azul. Me siento contentísimo no solo por mí, sino por mis compañeros y toda la afición que la verdad lo esperaban por mucho tiempo y lo cumplimos, gracias a Dios», dijo tras entrar en la historia.

¿Quieres conocer más? Te dejamos 10 curiosidades

1- Tumor en el ojo

Julio Urías no ha tenido un camino fácil; el pelotero mexicano nació con un tumor en su ojo izquierdo y ha tenido varias operaciones. Su problema en el ojo le impedía ver al 100% al inicio de su carrera, pero no lo paró en su sueño de jugar en el mejor béisbol del mundo. Hoy, después de muchas operaciones, puede ver sin problema, aunque sea llamativo que no pueda abrir el ojo de forma completa.

2- Dejaron pasar el tren

Desde niño, Julio destacó jugando béisbol, a los 13 años llamó la atención de varios ‘scouts’ estadounidenses y mexicanos. Sin embargo, su tumor en el ojo fue incertidumbre para varios equipos profesionales, temiendo que le impidiera desarrollarse como beisbolista.

3-Los Diablos fueron sus primeros “Ángeles”

A los 15 años, Julio Urías, firmó con los Diablos Rojos de México en la Liga Mexicana de Beisbol. Estos, se atrevieron y fiaron en sus cualidades, a pesar de su tema ocular. Rindió de maravillas. Arcertaron. Tan sólo un año después dio el brinco al béisbol de Estados Unidos y firmó con los Dodgers de Los Ángeles para empezar a foguearse en las sucursales del equipo angelino.

4-Iban por Yasiel y se lo encontraron

Su firma con el equipo de California fue un golpe de suerte que le tenía preparado el destino. Logan White, scout del equipo de Los Dodgers, se encontraba de viaje para observar y fimar al jardinero cubano Yasiel Puig. En su viaje, White, se dio la oportunidad de ir a Oaxaca a ver a un joven de 15 años, joven que lo convenció con su recta poderosa y lo llevó directo a la ciudad de Los Ángeles.

5-Estreno con dificultades

En 2016 empezó la temporada en Triple-A y en mayo inició una racha de 29 entradas sin permitir carrera. Tuvo una excelente efectividad de 1.40 en 11 juegos, siete de ellas aperturas, lo que hizo creer a los Dodgers que era el momento de llamar al joven de 19 años a las Grandes Ligas. El llamado llegó y con 19 años se convirtió en el primer “teenager” desde el venezolano Félix Hernández once años antes, pero su debut fue complicado. El 27 de mayo de 2016, Urías abrió en Nueva York cuando los Dodgers visitaron a los Mets, un juego en el que Julio batalló para salir de la primera entrada y terminó siendo relevado antes de acabar el tercer inning.

6-Una lesión que pudo truncar su carrera

En 2017, 10 de julio sufrió una lesión en el hombro mientras lanzaba en Triple A. La decisión fue someterlo a una cirugía que lo dejaría fuera de acción por más de un año. Se pensó que no volvería a grandes ligas, pero Julio, terco, se preparó de la mejor manera y en 2018 volvió a pichar con los Dodgers, dejando buenos números.

7-Problemas con la ley

El 13 de mayo, Julio fue arrestado frente a un centro comercial en Los Ángeles bajo sospecha de violencia doméstica, luego de informes de una discusión. MLB lo colocó inmediatamente en licencia administrativa durante siete días mientras reunían información adicional. Grandes Ligas lo admitió de vuelta el 22 de mayo, aunque no se dieron detalles sobre la investigación, misma que no había terminado, pues el 17 de agosto, MLB lo suspendió por 20 juegos como resultado del incidente, incluidos los 5 juegos que había perdido en mayo. No se habló más del tema.

8-Es americanista

Divide sus pasiones entre el béisbol y el fútbol. En más de una ocasión ha pasado a saludar a los miembros del equipo de sus amores, el América.

9- Admirador de Sherman

La máxima figura de inspiración para Urías no fue un lanzador digno del Cy Young. Creció idolatrando a un jardinero del patio, Darrel Sherman, que jugó para Tomateros de Culiacán y que tiene el récord de bases robadas de la entidad, con 174.

10-La platica

Urías fue firmado inicialmente por 450.000. Para 2020 aseguró un sueldo de 1 millón de dólares anuales y para el año que viene devengará 2.3 millones de dólares. El joven no tiene techo.