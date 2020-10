10 curiosidades sobre la «nueva juventud» de Zlatan Ibrahimovic

Cuando Zlatan Ibrahimovic se marchó a la MLS con Los Ángeles Galaxy, se pensaba que se había montado en una rampa descendente de su carrera y que tendría un retiro tranquilo en los Estados Unidos.

Todo lo contrario. El sueco se convirtió en una bestia competitiva y marcó goles sin piedad. Fue muchas veces MVP y eso le permitió volver al viejo continente, a un gigante, dormido, pero gigante de Europa.

Y precisamente, ha sido “Ibra” quien ha ido levantando del sueño al Milan, le ha devuelto esperanza al aficionado. Con lo hecho en 2020, se ha recuperado la fe en el rossonero.

Post pandemia, el cuadro lombardo regresó jugando de las mil maravillas, y en cinco fechas de la campaña 2020-21, va invicto y líder (cuatro triunfos, un empate), resucitando en los fans viejas épocas de gloria.

Y Zlatan, hoy es el cappocannionere, liderando la tabla de goleadores con seis en cinco partidos, los últimos dos ante la Roma el pasado lunes. Todo esto a sus 39 años, amén de haber sido contagiado de Coronavirus hace pocas semanas.

¿Cuáles son sus secretos? A continuación presentamos varias curiosidades de esta etapa madura del astro sueco.

1- Amo del tiempo

316 de sus 552 goles fueron conseguidos después de cumplir 30 años, mucho más de la mitad se han hecho en etapa madura. Zlatan maneja el reloj a su antojo.

2-Prioridad en el tren superior

En la revista Four Four Two han revelado su plan de trabajo en esta etapa del Milan: su prioridad en el fortalecimiento es en el tren superior, de la cintura hacia arriba. Abdominales, pectorales, brazos son su prioridad. La idea es mantenerse esbelto, con grasa corporal reducida y seguir siendo letal al choque con defensas rivales.

3-Un secreto de joven: Taekwondo

De niño, Zlatan practicaba el taekwondo como arte marcial. Esa disciplina, le permitió ser más flexible con las piernas. En su primer etapa como rossonero, le fue otorgado un cinturón negro honorifico por parte de la Federación Italiana. Nilson Damacena, un maestro brasileño, le ha enseñado muchas técnicas de pelea. En la actualidad, se sigue entrenando en esta disciplina, lo que le mantiene con mucha plasticidad.

4- Las enseñanzas de Joel

Cuando se mudó a Francia (jugó en PSG), se sorprendió con la dieta: es habitual que los jugadores sean libres de decidir su propia comida. Ibrahimovic se quejó por la ausencia de frutas y verduras frescas en el comedor del centro de formación. Es fanático del omelette y sólo de vez en cuando saborea su plato especial: las pizzas italianas. Además, agrega productos con proteínas y alimentos con sustitutos de azúcar que le permiten mantener un balance en su consumo de calorías. Joel Robuchon, un chef de fama mundial fallecido hace dos años, fue su principal aliado. Hoy en día una buena alimentación lo mantiene en la mejor forma.

5-Motivación ecónomica

Según la Gazzetta dello Sport, Zlatan ganaría unos 104.000 euros por semana si se cumplen los objetivos relacionados con su rendimiento. Bueno, está respondiendo goles y triunfos. Plata bien ganada.

6-Sentirse querido

Si hay algo que maneja Zlatan a la perfección es su elevadísima autoestima. No repara en autocalificarse como “el mejor”. Recientemente declaró: «Recibí la llamada de Paolo Maldini (para renovar con Milan). A mis 38 años recibí más ofertas que cuando tenía 20”. Se siente deseado.

7-Se reta a sí mismo

“Busco la última descarga de adrenalina para dar todavía el máximo», dice el sueco que ha levantado de la tumba a un aletargado Milan. “Ibra” quiere jugar hasta los 41 al máximo nivel. Él sabe que tiene aún mucho por dar y poder tirar de un grupo con su personalidad, le motiva más que cualquier cosa.

8-Actitud arrolladora

Cuando Zlatan dice que es “el mejor”, “El Dios del Fútbol” y otras frase que pudieran hacerle sentir prepotente, según estudios psicológicos de diferentes revistas, son un recordatorio para mantenerse positivo y creer en sus posibilidades. Por ello, se ha recuperado casi milagrosamente de lesiones que a cualquier otro a su edad le hubiesen condenado al retiro.

9-Ir a la MLS

Después de una rotura de ligamentos en el Manchester United, se pensó que era el fin de Zlatan. Fue a la MLS y muchos vaticinaron su camino al retiro. Una liga de bajo impacto en lo físico (al menos no tan potente como las “top five” de Europa) no solo le permitió recuperarse de la mejor forma, también le sirvió para volver a sentirse super estrella y mantener el idilio con las redes. 31 goles en la última temporada antes de volver a Europa le afinó el cañón, el cuerpo y el alma.

10-No vale lo que cuesta

Según Transfermarkt, a pesar del gran momento que vive en la Serie A italiana, su ficha se ha depreciado de cinco millones de Euros, que era el valor que tenía en la MLS a 3,5 millones. Hay jugadores en el mismo calcio que por solo ser más jóvenes, se venden mucho más caros. Y quizá, no rindan ni la mitad de lo que puede aportar Zlatan. Ni hablar de liderazgo ni impacto en el vestuario.