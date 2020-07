10 curiosidades sobre Mazatlán FC

Está a horas de debutar Mazatlán FC, la enésima franquicia que llega a la Liga MX por compras, cambios de sede, nombre, mudanzas y otras tretas que son costumbres locales. A costillas de la historia de Monarcas de Morelia, el nuevo equipo violeta pisa la realidad del máximo nivel del balompié mexicano en medio de la crisis del Coronavirus.

Es un reto enorme en una ciudad y un estado entregado de pleno al béisbol. La ciudad portuaria de 660 mil habitantes tendrá por primera vez un equipo de alto nivel profesional y el estado de Sinaloa tendrá un segundo intento en la Liga MX.

A continuación, repasamos diez aspectos importantes de esta nueva criatura del fútbol mexicano:

I-Tierra de otros deportes

En esta importante ciudad-balneario, han sido importantes equipos de otras disciplinas. Son muy populares en el Caribe, gracias al béisbol los Venados de Mazatlán, el equipo más popular de esa región. También está su representativo del baloncesto, con el mismo nombre. Y hasta en el fútbol americano han destacado con los Pieles Rojas de Mazatlán, así que el fútbol tendrá que apostar duro para captar aficionados.

II-Otro intento de Sinaloa

En el estado de Sinaloa han intentado hacer vida varios equipos de fútbol sin éxito: Atlético Culiacán, Camaroneros de Escuinapa, Diablos Azules de Guasave, Guerreros La Cruz, Generales de Navajoa, Pacific FC, Santos Los Monchis, Águilas UAS, los geniales Murciélagos FC y Dorados de Sinaloa, el único de todos que pudo hacer vida en la Liga MX

III-Inolvidables caballeros de la noche

Fue una franquicia genial que incorporó muchas novedades en cuanto a mercadeo, posiblemente sea la franquicia más carismática que ha pasado por el estado. Murciélagos FC en 2010 implementaron una dinámica en la que los fanáticos decidían vía internet las modificaciones que realizaría el técnico. Es recordado aquel partido en el que este equipo venció 1-0 a Vaqueros de Tepic gracias a la votación que se realizó en el entretiempo, todo con el aval de FIFA. Años después contrataron a Werevertumorro y a Isra, dos famosos youtubers. Este equipo de Los Mochis sigue en la Serie A de la segunda división.

IV-¿Y el dueño quién es?

“Esto no es del gobierno. El estadio sí, pero el equipo no. No puede ser propiedad de gobierno, ya tienen dueño: TV Azteca (Grupo Salinas). Habría que comercializar muchas cosas y buscarían sumar empresarios», dijo el gobernador Quirino Ordaz. En este aspecto, no hay mucha claridad, en especial como fue arrancado de la ciudad de Morelia.

V-Costumbres mexicanas

Comprar y vender franquicias en la Liga MX se ha vuelto costumbre de toda la vida. Habla un poco del desarraigo que puede haber en este torneo. Algunos ejemplos históricos: Club Oro a Jalisco; Necaxa a Atlético Español; Torreón a U. de Guadalajara; San Luis Potosí a Tampico; Ángeles de Puebla a Santos Laguna; Coyotes de Neza a Tamaulipas; Potros Neza a Veracruz; Tampico a Gallos Blancos de Querétaro; Unión Curtidores a Puebla; La Piedad a Queretáro; Y el inolvidable caso de las seis franquicias para devolver a Veracruz a la Liga MX y que luego, desapareciera: _Jaguares a Querétaro; de este a San Luis, Chiapas, La Piedad y terminar en Veracruz.

VI-Postales de atardecer

Según reveló una fuente al portal Medio Tiempo,el color oficial morado se debe a los atardeceres de la ciudad. Es una peculiaridad de Mazatlán, pues justo cuando el sol comienza a despedirse del puerto sinaloense para adentrarse en las espesas nubes, el cielo mazatleco toma tonalidades rosas, moradas, naranjas y hasta amarillas hasta que llega la noche en medio del color violeta.

VII-Un estadio Moderno

La edificación estuvo a cargo de la compañías Meprosa Construcciones y DUNN Arquitectura Ligera; esta última con experiencia en otros escenarios como el Akron de Chivas, el Cuauhtémoc del Puebla o el Alfredo Harp Helú de los Diablos Rojos del México. Tiene capacidad para 25 mil personas y su costo fue alrededor de 50 millones de dólares.

VIII-El escudo, ¿Un Plagio?

Cuando el 8 de junio fue revelado el escudo de Mazatlán, inmediatamente fueron bombardeados por acusaciones de plagio. Según el equipo, tiene elementos históricos de la ciudad, como el faro (La luz que ilumina el pacífico), los cañones (símbolo de la defensa nacional desde hace siglos) o el ancla (símbolo de lealtad y que está en el escudo de armas de la ciudad). En general, también incluye un amanecer conceptual, pero el público en general no digirió esta cháchara.

Somos @MazatlanFC, somos los nuevos y a más de uno vamos a incomodar. De la Perla del Pacífico para el mundo. Plebes, ¿Listos? #ARREbatando pic.twitter.com/I02q1zrRrh — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) June 8, 2020

IX Se agarraron las redes y vale madres

Al mantenerse bajo los mismos dueños, las redes sociales se consideraban también “activos” y el nuevo cuadro se las apropió e incluso, retó a los anteriores usuarios, los aficionados de Morelia. Tomaron Twitter, Instagram y Facebook, pero no solo el primer equipo varonil de Monarcas se desprendió de sus redes sociales, también las Fuerzas Básicas y la franquicia de la Liga MX Femenil cambiaron de usuario, conservando el número de seguidores (aunque luego vino una lluvia de unfollows). El tenor del cambio fue retador, por ejemplo: “Bienvenidos al feis (sic) de Mazatlán FC. Quien se quiera quedar en el barco, bienvenido a bordo, quien no, favor de tirarse por la borda”, expresó el club.

X-La nueva “barra”

Carlos Guerrero mejor conocido como “Charles”, junto a Alexis Gutiérrez, son dos apasionados al futbol que encontraron en el nuevo equipó Mazatlán FC, una gran oportunidad para crear un grupo de animación que aliente el equipo y aprovechando el chance que genera, al menos en lo público, son los primeros encargados de formar una barra. Dicen que ya tienen 350 inscritos y que esperan llegar a 500 en el debut. Aseguran que “queremos ser una barra pacífica y diferente. No nos interesa el choque”. A falta de otra aparición pública, esperan ser reconocidos como la primera barra oficial.