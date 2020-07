Al delantero de las Chivas José Juan Macías no le preocupa ser el jugador más cotizado de la Liga MX, según lo informado por Transfermarkt, debido a que consideró que un número no define al jugador.

«En cuanto a mi valor, la verdad no es algo que me importe. Yo no me pongo un valor, antes que nada, soy una persona y no hay dinero que me pueda tasar como tal»