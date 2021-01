El exentrenador del Club América, Miguel Herrera, fue el foco de una lamentable noticia en las últimas horas, pues el estratega apareció en una investigación que lleva por nombre “el cártel del gol”, una famosa red de corrupción en el balompié mexicano.

Por su parte, Herrera aprovechó de desmentir esas acusaciones en una entrevista para ESPN, donde aseguró que no tiene ninguna relación con Carlos Hurtado y Greg Taylor.

“Sinceramente no tengo promotor, nunca he tenido promotor. Lo he expresado siempre. A Greg Taylor alguna vez lo saludé en el América porque representaba a Raúl Jiménez, ha de haber sido 2012-13. A Hurtado alguna vez en Miami me lo crucé en un restaurante. Nunca más los he visto”, declaró.