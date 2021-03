Adalid Maganda acusó a la FMF de ser amenazado por policías

Tras su segundo día de protestas fuera de la Federación Mexicana de Fútbol, el exábritro Adalíd Maganda acusó a la directiva por amenazarlo con policías.

El silbante se dirigió junto a una comitiva del estado de Guerrero, hasta las instalaciones de la FMF, teniendo roces con algunos trabajadores de la FMF.

Las autoridades del Estado de México, buscaron que el árbitro y sus acompañantes abandonaran la entrada de las instalaciones, aunque no pudieron con Maganda, quien aseguró que se mantendría en el lugar.

«Los policías estatales amedrentaron y dijeron que si no me quitaba me llevarían arrestado. Que llamen a policía estatal, federal, nos manifestamos libremente. Mandan a policías armados, estatal y ayer había siete patrullas, vino derechos humanos y desaparecieron todo», comentó Maganda.

El ábritro había sido despedido a principios del torneo, acusando a la Federación Mexicana de Fútbol de racista.