Adalid Maganda y otros árbitros organizan manifestación en el Zócalo

Maganda está citando a los otros ex árbitros a la concentración en el Zócalo el tres de marzo a las doce de la tarde.

Las malas actuaciones de Adalid Maganda causaron que la Comisión de Arbitraje tomara la decisión de destituirlo como árbitro de Federación Mexicana de futbol, después de esto el ex silbante ha convocado a través de sus redes sociales a otros ex árbitros que también han sido despedidos a manifestarse, ya que no están de acuerdo con la decisión final de la Comisión de Arbitraje.

La cita para los convocados es el día miércoles tres de marzo a las doce de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México, entre los presentes estará el ex árbitro Erim Ramírez, quien también fue despedido como árbitro de la Primera División del fútbol mexicano.

El anuncio en redes sociales fue; «15 silbantes se manifiestatarán para exigir justicia el próximo 3 de marzo en el Zócalo de la CDM. Adalid Maganda y Erik Ramírez son quienes encabezan el mitin y buscarán encontrar justicia después de haber sido despedidos.»

Adalid no ha dejado de «pedir justicia» pues desde su destitución ha insistido en que su despido fue por un acto racista por parte de Arturo Brizio y no por su rendimiento como árbitro central, a pesar de que ya han habido dos reuniones entre el ex silbante y la Comisión de Arbitraje, ninguna de las dos partes ha cedido y Maganda sigue insistiendo en que su despido fue «injusto».

