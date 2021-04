Adiós al ‘Tuca’: Se termina el ciclo de Ricardo Ferretti

Luego de 11 años dirigiendo a Tigres, Ricardo Ferretti pone punto final a un vínculo exitoso con el equipo universitario.

El ‘Tuca’ anunció que dejará la dirección técnica del equipo en lo que termine la actual temporada de la Liga MX, donde le resta por los momentos, un partido más contra las Chivas y a la espera del repechaje.

«De esto no hay tema más que esto. Terminando la temporada no seguiré, es definitivo. No volveré a hacer comentario del tema», respondió Ferretti en la rueda de prensa.

Sobre su futuro, sigue siendo una incógnita y si tiene aún ofertas para seguir dirigiendo. «Quiero hacer planes a corto plazo, sábado, no más. Cuando ya termine, ahí sí veré que pienso. Tal vez ir a un restaurante, convivir con mis hijos que casi no hablo, pero solo pienso en el sábado y que haya una semana más», señaló el ‘Tuca’.

Ricardo Ferretti deja al equipo tras haber conseguido varios títulos nacionales e internacionales, en sus 11 años como técnico de Tigres UANL.