Parece que la situación mediática del Miguel Herrera va de mal en peor. En esta oportunidad fueron los propios aficionados del América quienes pidieron en redes sociales la destitución del entrenador.

La solicitud, que fue tendencia por varias horas en Twitter, reprochaba la actuación del estratega durante los últimos meses, mientras que la gota que derramó el vaso fue la derrota ante Cruz Azul (4-1) en la Copa por México.

La derrota caló hondo en la afición azulcrema que se había emocionado con el primer gol de Sebastián Córdova.

Aunque muchos señalaron que estos son solo partidos de pretemporada y que mucho de los jugadores llegan faltos de ritmos, algunos fueron más allá y señalaron que desde la llegada del ‘Piojo’ el América «no juega a nada».

Nula Autocrítica ❌ 3 años y no se juega a nada❌ Pierde 4 de cada 5 torneos que disputa ❌ Se la pasa mas en programas o shows que entrenando❌ Se casa con jugadores ❌ 20% de Efectividad ganando titulos❌ Ya esta en zona de confort ❌ #Fuerapiojo No merecemos 4 años de esto‼️ pic.twitter.com/5gos5RL1i8

«Lo de hoy fue una VERGÜENZA ‼️»

Es increíble como un personaje llamado Alvaro Morales entienda mejor el significado de ser Americanista

Enoja

Molesta

Se exige

No se solapa

No se aplaude como Foca sin cerebro

No se dicen cosas tipo,»Es pretemporada»

CARAJO‼️#FueraPiojo

😤😠 pic.twitter.com/5euxn7I7RC

