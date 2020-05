Agente del ‘Tecatito’: «Jesús rechazó una oferta del Barça para jugar en Holanda»

El representante del habilidoso jugador azteca del Porto, Jesús ‘Tecatito’ Corona, confesó en una entrevista a un diario español que cuando Corona jugaba para Monterrey, descartó la posibilidad de jugar en el Barcelona B para ir al Twente holandés.

Matías Bunge, representante de Jesús Corona, reveló al diario andaluz ABC, que el internacional mexicano prefirió fichar con el primer equipo del Twente de la Eredivisie, que jugar el el filial del Barça, teniendo posibilidades de llegar al primer equipo azulgrana, y así llegar a la elite máxima del balompié europeo.

«(Tecatito)Descartó una oferta del Barcelona. Estaba en el Monterrey y le dije que había hablado con Zubizarreta, que era entonces el Director Deportivo del Barcelona. Era para jugar el primer año en el filial con Eusebio Sacristán, y luego ya daría pasos al primer equipo. Eusebio lo conocía bien y lo tenía todo perfilado», explicó el agente.

«Pero Jesús dijo que no, que prefería jugar en un primer equipo, así que nos fuimos al Twente de Holanda. El cambio de México a Holanda fue muy grande y lo notó. El entrenador llegó a hablar conmigo y me dijo que si no lo hacía mejor, lo mandaría al segundo equipo. Y lo hizo a la siguiente temporada. Jesús empezó en el filial del Twente y fue el mejor jugador de los partidos, pronto lo subieron. Luego, el mismo entrenador, Alfred Schreuder, convencido de sus posibilidades lo trataría de firmar para el Hoffenheim«, declaró Bunge.

‘Tecatito’, actual futbolista del Porto, podría cruzar la frontera para jugar en España. Un rumor que ha cobrado fuerza en las últimas horas.