Javier Aguirre no se ve en la Liga MX nuevamente, pero sí en la MLS

Luego de su descenso con el Leganés, Javier Aguirre señaló que le gustaría dirigir en la MLS, debido a que en Estados Unidos le tienen paciencia a los proyectos, poniendo como ejemplo el caso de Matías Almeyda, algo que no se ve mucho en la Liga MX.

En declaraciones a ESPN, el Vasco aseguró qué su nombre fue manejado en la MLS, pero que al final no se concretó nada.

Del mismo modo, Aguirre aseguró que no se ve dirigiendo en la Liga MX en un futuro próximo.

«Sí, mi decisión está firme. Son etapas. No me siento capacitado hoy. Veía un juego de Mazatlán y me dio pena, porque no conozco los 22 jugadores y no tengo seguimiento diario de la liga. Para ir e igual no ayudar al que me contrata y en el campo comenzar a familiarizarme con los rivales, los árbitros».