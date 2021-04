Al menos que haya una oferta en Europa, Roberto Alvarado no saldrá de Cruz Azul

Una de las condiciones por las cuales el jugador Roberto Alvarado saldría de Cruz Azul, es por una oferta en el fútbol europeo.

Aunque sus planes son quedarse en La Máquina hasta lograr el campeonato, podría servirle de catapulta para ir a Europa y buscar un nuevo reto.

«Le he dicho a mi representante que si no hay una oferta de Europa, no quiero salir de Cruz Azul, solo me quiero ir hasta ser campeón», comentó en una entrevista realizada a la W Deportes.

Anteriormente, se ha conocido del deseo del ‘Piojo’ por ir al fútbol europeo donde le gustaría jugar en el equipo del París Saint German.