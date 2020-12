Alan Pulido confirma que regresa a Chivas de Guadalajara

El futbolista del Sporting Kansas City de la Major League Soccer, Alan Pulido, anunció este lunes que regresará a Chivas de Guadalajara.

Sin embargo, como parte del Día de los Inocentes, el jugador anunció que fue una “broma”.

En las redes sociales, Pulido confirmó volvería a vestirse de los colores del “Rebaño”, noticia que algunos si se creyeron.

Por su parte, el atacante de 29 años se mofó de los seguidores de Chivas, en este día.

Alan Pulido played an awesome prank on Chivas fans for #DiaDeLosInocentes, 🤣🤣 pic.twitter.com/hnz0EhhuEu

— Daniel Sperry (@sperrydaniel94) December 28, 2020