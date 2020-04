Alan Pulido revela que pudo haber jugado en el América

En una entrevista para el diario ‘AS’, Alan Pulido, delantero de Sporting Kansas City de la Major League Soccer, confesó que antes de recalar en Chivas estuvo cerca de fichar por el Club América.

“Cuando estaba en Europa me buscaron y bueno, no se llegó a ningún acuerdo. Al final, ahí quedó. Antes yo pasaba por un momento en que quería jugar, quería tener minutos y el equipo que me abriera las puertas, tendría que aprovechar. Hubo dificultades en aquel momento y no se llegó a concretar”, comentó el futbolista mexicano.

Además habló del «odio» que siente hacía el cuadro azulcrema por haber estado en Chivas. “En sí no es odio. América es un gran equipo, pero me enfoco en lo mío y en los jugadores”.