Alan Pulido ve una oportunidad en México tras la ausencia de Raúl Jiménez

La lesión del delantero Raúl Jiménez abre la posibilidad de variantes en el ataque azteca, para las próximas fechas FIFA del mes de marzo.

Uno de los jugadores que están en la consideración de Gerardo ‘Tata’ Martino, para la próxima jornada es el delantero de Sporting de Kansas City, Alan Pulido.

La baja de Jiménez podrá abrirle una puerta al ex Tigres y Chivas, por un puesto en el equipo para el próximo Mundial de Fútbol. En una rueda de prensa ofrecida con el jugador, el delantero aseguró que a pesar de la lamentable lesión de su compañero, es una oportunidad para él.

«Lamento muchísimo lo que le pasó, pero me pone contento que va en una recuperación muy buena. Desgraciadamente le pasó esto en su mejor momento, eso no se le desea a nadie y menos a un amigo. Se abre un espacio para mi obviamente que me motiva a estar ahí y ganarme un lugar en la selección (…) Me ilusiona poder estar en el Mundial de Qatar es un sueño», comentó el jugador de Kansas City.

La Selección de México se medirá frente a Gales y Costa Rica en una gira por Europa, donde Gerardo Martino podrá evaluar el nivel de varios jugadores para las Eliminatorias.