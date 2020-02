Alejandro Díaz hace historia para México en la liga canadiense

Alejandro Díaz será el primer mexicano en jugar en la Premier League de Canadá según reseñaron medios locales. El exdelantero de Zacatepec, formado en el Club América, arribará al Pacific FC.

El futbolista de 24 años también ha vestido las camisetas de Necaxa y Atlas, por lo que esta será su primera aventura internacional, a la que pronto estaría llegando para presentar sus exámenes médicos y firmar el contrato.

De hecho, a través de las redes sociales del equipo se pudo conocer que Díaz Liceága arribará este jueves a Vancouver ya que el club publicó que lo estaban esperando pacientemente en el aeropuerto de la localidad.

Update: Our kit man Renato continues to wait patiently at @Fly_YYJ. But for who? 🇲🇽🤔✈️ #ForTheIsle #Arrivals pic.twitter.com/DIDVYNl7nU

— Pacific FC (@Pacificfccpl) February 5, 2020