Alejandro Irarragorri fue acusado por el dueño del Irapuato de robo millonario

Las enemistades en el fútbol mexicano están a la orden del día, con la acusación de robo por parte del dueño de Irapuato a Alejandro Irarragorri.

En una entrevista ofrecida a As México, Fernando San Román señaló que detrás de la negativa para que Irapuato fuera equipo de la Liga de Expansión, se encuentra Alejandro Irarragorri, dueño del Grupo Orlegui.

Después que fueron socios en el Tampico Madero, las diferencias quedaron muy marcadas, tanto San Román como su familia, han vivido «una película de terror».

«Yo soy una gente decente, trabajadora, pero luego te encuentra personas que no son así, Veo llorar a la gente de Irapuato y es difícil la decepción, (…) tuve un problema delicado, una diferencia importante con Alejandro Irarragorri en el Tampico y de ahí nació todo este tema», comentó San Román.

El dueño de Irapuato también agregó que Irarragorri le robó 50 millones de peses durante su sociedad. «Yo le demuestro a este señor que en tres meses se roba 50 millones de nuestra sociedad, teníamos como 70 (millones) en caja y, en tres meses, ya o había nada y me pide otra aportación. Yo en Alebrijes, que era un similar, había gastado 15 en tres meses. Alebrijes tenía la Copa MX, cosa que no tenía el Tampico, o sea, eran más gastos, pero yo me gasté 15 y el 50, ahí fue el inicio de la molestia», concluyó.