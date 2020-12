Alejandro Mayorga se despide de Pumas y regresa a Chivas

Además de la salida de Carlos González, Pumas de la UNAM confirmó también la baja del defensor Alejandro Mayorga, quien regresará a Chivas debido a que se le venció el préstamo con la entidad universitaria.

El lateral argentino se despidió de la afición por medio de sus redes sociales, donde agradeció la confianza que recibió y el constante apoyo de la fanaticada.

«Muchas gracias a la afición de Pumas por su calidez, por su apoyo y por siempre apoyarme desde el primer minuto que me puse la camiseta. Me llevo un aprendizaje de todos y cada uno de ellos, me tocó vivir cosas especiales en mi carrera, como lo es la final, espero volver a coincidir, muchas gracias, ¡GOYA!».