La pandemia por coronavirus continua esparciéndose por todo México. El periodista de Fox Sports Alex Blanco informó que dio positivo por Covid-19 este martes.

«Hoy, de manera responsable, con un poco de frustración, en aislamiento e incluso por momentos con dolor y desesperación les quiero informar que acabo de ser diagnosticado como positivo», expresa parte de la carta publicada por el también conferencista en su cuenta Twitter.

Ante tal situación, pidió a las personas a mantenerse en sus casas y a no tomar el coronavirus como un juego. «Les pido por favor que no salgan, que se cuiden y que tomen sus previsiones. Esto no es un juego, lamentablemente lo estoy viviendo y es algo que no le deseo a nadie», agregó.

Alex Blanco también informó que se encuentra estable y con cuidados médicos especializados.