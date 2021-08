Alexis Vega ve con buenos ojos jugar en la MLS

El delantero Alexis Vega ya suma cinco años en la Liga MX, por lo que ve con buenos ojos llegar a la MLS en un futuro, debido al nivel de juego que ha mostrado recientemente.

En declaraciones a TUDN, el ’10’ de Chivas no cerró la puerta de una posible salida al norte, pero dejó claro que esta es una decisión que todavía puede considerar con el paso del tiempo.

«Sí, por qué no, aunque no lo veo muy pronto. Tengo sueños por cumplir y quizá más adelante pueda ser que sea una posibilidad pero obviamente me encantaría».