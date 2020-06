Alfredo Talavera aseguró que para el Torneo Apertura 2020 no estará en las filas del Toluca, confirmando así los rumores que circulaban desde hace varias semanas.

En una entrevista para el programa de TUDN Línea de 4, el portero mexicano destacó que le cayó como sorpresa el hecho de que el club le dijera que quedaría libra para el siguiente semestre.

«El Toluca no me debe nada y yo tampoco. Nada me pertenece, hay que dejarlos fluir. No estoy decepcionado, pero si me sorprendió el momento en que me dijeron que iba a quedar libre y que podía buscar otras opciones, porque yo nunca me imaginé que jugaría en contra del Toluca», dijo Talavera.

El meta confesó que otros equipos lo buscaron, pero que él nunca pensó en dejar a los Diablos Rojos debido a que era el equipo en el que quería acabar su carrera.