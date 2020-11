Almada acusó a Ambriz de iniciar la bronca después del partido

Luego de que León derrotara 2-1 a Santos, Guillermo Almada, técnico de los Guerreros, acusó a Ignacio Ambríz de haberle faltado el respeto a sus jugadores, lo que ocasionó una bronca en el túnel del estadio.

«Gorriarán no se enfrascó en ninguna bronca con nadie. Fue una falta de respeto del entrenador de ellos a un jugador, cosa que no vamos a permitir; si es entre jugadores, queda allá adentro, pero que un entrenador se meta con jugadores nuestros, de ninguna manera. No fue Gorriarán el provocó esta situación».