Almeyda dice que él no se ‘vende’ y habló de un futuro regreso a México

Matías Jesús Almeyda, actual entrenador de San Jose en la MLS, hizo declaraciones respecto a cómo en ciertas ocasiones desde México se utiliza su nombre cuando necesitan de un Director Técnico. El argentino no cerró las puertas a un futuro regreso, expresando su cariño hacia Chivas y el futbol mexicano.

Con el cambio de entrenadores que se han propiciado últimamente en la Liga Mx, el nombre de Matías Almeyda ha estado rondando por diversos clubes. Intentando así retornar al técnico argentino a un futbol mexicano, que según palabras del propio «Pelado», siente un gran amor.

«Cualquiera que está en el mundo del futbol puede decir que el que se está vendiendo soy yo, y yo no me vendo; estoy muy lejos de eso. Mucha gente lo puede hacer a propósito para que no me llamen, y otros porque tienen ganas de verme en el futbol mexicano. Sabiendo el cariño y el amor que le tengo a esa liga. Pero nadie se ha puesto en contacto conmigo«, declaró el técnico campeón con Chivas de Guadalajara.

«No sé si está hecho a propósito que salga mi nombre para no ser llamado. O por ahí tengo mucha gente que me quiere, y quiere verme otra vez en el futbol mexicano. Cuando fue lo de la Selección (Tri) pasó eso, estaba mi nombre por todos lados«, explicó el ‘Pelado’, recordando cuando sonaba con fuerza para ser Seleccionador mexicano, cargo que finalmente ocupó su compatriota Martino.

Actualmente y desde el año 2019, el DT argentino exRiver, Banfield y Chivas, dirige a los californianos de San Jose Earthquakes en la MLS. Con el Rebaño de Guadalajara estuvo a cargo de un exitoso periodo entre 2015 y 2018, en el que logró 5 títulos (1 Liga Mx, 2 Copa Mx, 1 Supercopa Mx, y 1 Concachampions)

