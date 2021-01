Álvaro Dávila tomó las riendas de la presidencia del Cruz Azul en un momento bastante complicado en la institución en todos los aspectos, es por ello que se sinceró al hablar de los posibles «fichajes bomba» de La Máquina.

En palabras a Fox Sports, el alto directivo dejó clara la situación económica del equipo y, aunque dejó la puerta abierta para una posible gran contratación, mencionó que no gastará mucho dinero en un solo jugador.

«La situación económicamente no está bien en ningún lado, ni en el país. No es correcto que se paguen cantidades que no corresponden a la realidad, le hace un daño al fútbol, la inflación. Hay restricción en cuanto a la parte financiera, pero también como principio elemental y ético no puedes comprar a sobreprecio por ningún motivo, no nada más porque eres Cruz Azul o América, se debe pagar lo justo».