Ambriz: «La mejor versión de mi equipo la quisiera ver ya»

El entrenador del Club León, Ignacio Ambriz, aseguró que sus dirigidos aún no muestran su mejor versión en el campeonato, pese a derrotar (2-0) al Necaxa.

“La mejor versión de mi equipo la quisiera ver ya, pero a veces no se puede. Hoy mostramos por lapsos buen fútbol, por eso digo que aún tenemos cosas que mejorar para mostrar nuestra mejor versión”, dijo el estratega tras finalizar el partido.

Ese compromiso, que se definió con par de penaltis convertidos por el ecuatoriano Ángel Mena (41’ y 51’), coloca a los suyos como lideres provisionales del Apertura 2020 con 17 puntos en ocho presentaciones.

Pese a eso, Ambriz es consciente que puede ver un mejor rendimiento de los suyos en este certamen; además, apuntó que la “constancia” ha sido la principal arma de los suyos para estar peleando los primeros puestos de la clasificación.

“Faltan partidos, pero hoy estoy satisfecho, porque nos mantenemos dentro de los primeros cuatro lugares y eso habla de una regularidad y un estilo de juego, pero al final esto no acaba aquí. No me incomoda ser líder, pero lo importante es mantenernos”, finalizó.