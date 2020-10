El entrenador de León, Ignacio Ambriz, habló sobre el gran significado que tiene enfrentarse al América y reconoció que la preparación de su equipo debe ser aún mayor a la de otros rivales.

En declaraciones para TUDN, el estratega señaló que un partido contra las Águilas siempre será especial para los jugadores y para la afición en general.

«Siempre para jugar contra América te preparas el cuádruple; hasta estrenas zapatos, cambias, porque es un partido que ganándole al América siempre te da ese plus que necesitas muchas veces, donde das lo mejor de ti».

Del mismo modo, Ambriz reconoció que le hubiera encantado salir campeón con el Nido, puesto que sintítulos, los técnicos de Coapa no sobresalen. «Me hubiera gustado salir campeón de Liga, fui en Concachampions y me ayudó mucho pero si no logras ganar la Liga con América, difícilmente van a resaltar lo que hagas», agregó.