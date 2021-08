Santiago Solari, entrenador del América, habló este sábado sobre el hecho de jugar con 10 hombres durante media hora, por lo que dejó claro que está satisfecho del juego mostrado por su equipo.

«He disfrutado el partido. En la alta competición es difícil disfrutar de los partidos, pero este lo he podido disfrutar, me ha gustado en general, creo que a los espectadores también. Me parece un partido rico en muchos aspectos».

En declaraciones a la presa luego del empate 1-1 ante León, el estratega mencionó que está orgulloso por lo que mostraron sus jugadores a pesar de jugar con un futbolista menos.

«El segundo tiempo lo he disfrutado porque jugar media hora con un hombre menos cambia los partidos. He felicitado a los jugadores porque no es fácil jugar tanto tiempo con un jugador menos (…) Con un poco de más de precisión dos jugadas pudimos ampliar el marcador, incluso con 10 jugadores se esta haciendo un buen trabajo, pero esto es fútbol, es rápido. En general lo hacemos bastante bien, no tengo nada qué reprocharle a mis jugadores».