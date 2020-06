Nicolás Benedetti le da buenas noticias y tranquilidad al América para el Apertura 2020, pues su recuperación continúa siendo favorable y ya entrena sobre la cancha.

Cabe recordar que el volante colombiano sufrió una ruptura de ligamentos cuando competía con la Selección de Colombia en el Preolímpico sub-23 de Conmebol, por lo que tuvo que ser intervenido por el doctor Rafael Ortega en la ciudad de Guadalajara.

Desde dicha operación han pasado más de cuatro meses en los que ha tenido una buena evolución, e incluso, publicó un video en Twitter en el que se le ve entrenando.

En su proceso de recuperación sobre el campo, en el video se le vio saltando y dando trotes suaves, pero sin tocar todavía el balón, lo que se espera pueda realizar en los próximos pasos de su rehabilitación.

Desde su llegada al América, Benedetti no ha podido terminar de hacerse de su posición dentro del equipo, pues las distintas lesiones han cortado en muchas ocasiones su participación con el equipo.

Sin embargo, los de Coapa no planean sacarlo sino más bien hacer todo lo contrario, registrarlo para el Apertura 2020, pues el club no tiene pensado comprar a ningún jugador debido a la crisis económica que dejó el Coronavirus; por ello, aunque todavía no ha recibido el alta médica y que podría volver para septiembre u octubre, el colombiano podría ser registrado para el venidero torneo.