América: ‘Piojo’ Herrera considera que deben generar buen juego y rating

Para Miguel ‘Piojo’ Herrera el hecho de que no jueguen el Guard1anes 2020 con público no significa que no exista exigencia en el América, por lo que deben jugar bien y generar rating.

En una videoconferencia el estratega azulcrema mencionó que ambas cosas (el juego y el rating) le preocupan debido a que al club siempre se le pedirá un buen fútbol y su meta es cumplirlo para que el fanático se conecte a las pantallas.

«Al América siempre se le va a exigir jugar bonito. Me preocupan las dos, jugar bien y ganar, obviamente generar los resultados es más importante, pero sí que nos importa jugar muy bien y ahora mucho más que no estamos con la afición en los estadios y la queremos tener conectada a nuestra pantalla. La idea de nosotros es jugar bien, generar espectáculo y generar rating para que la gente vea buen fútbol».

Por otro lado, el ‘Piojo’ aseguró estar consciente de que el equipo siempre debe ir a buscar los tres puntos y más de local, pues aunque sea en el Ciudad Universitaria en lugar del Azteca, siguen teniendo la exigencia de ser locales.

«El partido contra Pachuca pareció ser bastante sencillo pero no fue así, fuimos y le ganamos en su casa y pudimos haber definido una jugada más. Ahora intentaremos mejorar y tratar de ser más ofensivos, vamos a una cancha que si bien no es la nuestra igualmente vamos a buscar ser sólidos otra vez. Somos conscientes que tenemos que sumar los tres puntos de local«.

Cabe recordar que las Águilas recibirán a los Xolos este sábado en el Olímpico Universitario a Tijuana a las 21:00 horas.