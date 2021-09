América venció a Guadalajara en partido de preparación

Con goles de Federico Viñas y el juvenil Emilio Lara, América venció a Guadalajara en partido de preparación disputado en Estados Unidos.

Aprovechando la pausa por la fecha FIFA, América y Guadalajara disputaron una edición más del clásico en Estados Unidos; un partido que sirvió para confirmar el mal paso de Chivas y que las águilas se ven cada vez mejor.

El equipo de Solari arrancó con la novedad de incluir en su once inicial a Federico Viñas y Nicolás Benedetti; por su parte, el equipo de Chivas puso prácticamente a su mejor once, aunque el juego no empezó como esperaba.

Apenas al minuto 1, el cuadro americanista se fue al frente en el marcador gracias a un gol de Federico Viñas; el uruguayo se presentó de buena forma al darle la ventaja a su equipo, que aprovecho para dictar el rumbo del partido.

Guadalajara intentó ir al frente, pero eso solo hizo dejar en claro el pésimo momento del cuadro rojiblanco; ninguno de sus jugadores era capaz de llevar el balón al arco rival, por lo que Jiménez tuvo pocas intervenciones.

Para el segundo tiempo la dinámica no cambió, y aunque el portero americanista tuvo más trabajo, no fue nada para inquietarlo; por si fuera poco, las águilas fueron llevando el partido hasta que al 90 Emilio Lara anotó el segundo gol definitivo.

De esta forma, América se lleva una edición más del clásico nacional, mientras que Guadalajara preocupa aún más a sus aficionados, pues no solo no consigue resultados, tampoco se ve como pueda hacerlo.