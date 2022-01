Andrés Guardado confiesa que estuvo muy cerca de regresar a Atlas

El centrocampista Andrés Guardado guarda con mucho amor su paso por el Atlas, por lo que nunca ha descartado un posible regreso, aunque confesó que hace un par de años estuvo muy cerca de vestirse de rojinegro nuevamente.

«Estuvimos a punto de irnos al Atlas hace unos años. En 2019 sí creímos, estuvimos a punto de irnos, pero al final no se dio, no era nuestro momento. En aquel momento la directiva pensaba que era momento y a lo mejor ahora la directiva dice que ya no es momento».

En una entrevista con su esposa Sandra De la Vega, el centrocampista del Real Betis reafirmó que su intención es poder poner fin a su carrera en el Atlas, pero que esa decisión no depende exclusivamente del él.

«Siempre lo he dicho, sí me gustaría retirarme en el Atlas, pero no depende de mí. No es que diga: ‘Me quiero retirar en el Atlas, ya me voy al Atlas’. Hay una directiva, un entrenador, hay gente que me tiene que dar la oportunidad de retirarme en el Atlas, no es que yo decida».