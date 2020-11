Andrés Guardado descartó volver al Atlas

Andrés Guardado rechazó regresar al Atlas en el futuro próximo, esto luego de que la directiva del equipo lo contactara para volver a la institución, hecho que evidentemente no se concretó.

El nuevo presidente del conjunto rojinegro, José Riesta, destacó que se buscó al capitán de la selección, pero que por motivos personales del jugador no se pudo concretar.

«No nada más lo hemos pensado, se lo hemos ofrecido, personalmente me senté con él y me explicó el contexto de su vida personal y profesional. Tiene un gran cariño por Atlas, pero Guardado ha declinado venir al Atlas, lo comprendo, no es por falta de amor, es un contexto personal».