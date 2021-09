Los recientes resultados de la selección mexicana pusieron en el ojo del huracán la continuidad de Gerardo Martino, sin embargo, ha recibido el apoyo de varios jugadores, siendo el capitán Andrés Guardado uno de ellos.

«No sé si se equivoca o no, cada quien es libre de analizar desde su forma de ver el proceso. A mí no se me viene a la mente un mejor entrenador que el ‘Tata’ Martino. Él vino a dar mucha tranquilidad en ese sentido, mucha cordura, honestidad, sinceridad con el jugador, decisiones tajantes, de disciplina también».