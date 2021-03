Andrés Guardado y ‘Memo’ Ochoa se apoyan para ir a su quinto Mundial

El jugador del Betis reconoció que se apoyan mutuamente con su mejor amigo Guillermo Ochoa, para ir a su quinto Mundial con la Selección de México.

En una entrevista ofrecida al canal oficial del club español, ambos jugadores se mantienen en contacto permanente para apoyarse en la búsqueda de otra convocatoria mundialista, sin embargo, la edad de ambos jugadores sería una limitante.

“Los dos tenemos muy claro que queremos llegar al quinto Mundial, aunque a él no le tocó jugar los dos primeros, porque la portería es más difícil, pero ahí vamos, nos echamos porras para llegar”, señaló-

Ambos futbolistas fueron convocados para el Mundial Alemania 2006, por el extécnico Ricardo Lavolpe, aunque Guardado sí pudo estar en el campo de juego a diferencia de Ochoa, quien fue suplente de Oswaldo Sánchez y de Óscar ‘El Conejo’ Pérez en 2010.

«Todavía tengo temas pendientes con mi Selección, más allá de la edad, he ido a cuatro mundiales y nos hemos quedado en las mismas instancias y me encantaría una oportunidad más para ver si somos capaces de romper esa barrera, más allá del quinto partido, llegar más allá y me gustaría ser parte de ello», concluyó.