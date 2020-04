El mediocampista cafetero del América Andrés Ibargüen señaló que un gol en contra de Guadalajara es el que más ha disfrutado desde que se puso la camiseta azulcrema

El gol al que hace referencia ‘El Piki’ fue anotado en el Clásico Nacional del Torneo de Apertura 2018 en el Estadio Azteca, mismo que le dio el empate a las Águilas cuando el partido estaba a punto de terminar.

«Yo creo que el gol que más he gritado la verdad, fue un en 2016 y acá fue uno contra Chivas. En ese gol traía un poquito algo en la garganta y venía con una espinita que no me había podido sacar, porque la verdad, pues, era mi primera año acá y se me había dificultado un poco», dijo el mediocampista en entrevista para el canal de YouTube del América.

«Era un momento que veníamos como medio complicados y entro del banco y con esas ganas, el estadio lleno, la gente apoyando, el resultado en contra y siempre uno quiere aportarle al grupo. Que se de ese gol fue muy eufórico porque sí soy muy tranquilo para celebrar», señaló Andrés.

Ibargüen ha jugado 5 torneos con las Águilas y en este Torneo de Clausura 2020 ha marcado dos goles.