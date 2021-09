Andrés Lillini aceptó que la Leagues Cup no salva a Pumas

La precaria situación en la que se encuentran los Pumas de la UNAM, podría extenderse a pesar de comenzar la Leagues Cup.

El técnico del equipo universitario señaló que pase lo que pase en ese torneo internacional, no cambia lo hecho por sus dirigidos en el fútbol mexicano, donde se encuentran en los últimos puestos de la tabla.

«No, por supuesto que no salva ni es nada comparable. Nosotros tenemos un objetivo en la Liga MX que debemos cumplir, y es entrar a la Liguilla, este es un torneo que daría trascendencia y muchos equipos quisieran estar en este lugar, el torneo internacional para los jugadores sería seguir sumando cosas, pero no es comparable con lo que hacemos en la Liga MX que para nosotros es fundamental. Una cosa no salva a la otra de ninguna de las dos partes», señaló Lillini

Los Pumas se enfrentarán al Club León en la presente edición de la Leagues Cup, donde también están Santos Laguna de México y Seattle Sounders de los Estados Unidos.