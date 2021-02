Andrés Lillini está preocupado por la «falta de gol» en Pumas

El técnico de Pumas de la UNAM, Andrés Lillini, manifestó estar “preocupado” por la falta de gol que muestran sus dirigidos en este Torneo Clausura 2021.

“Estamos preocupados por la falta de gol. Llegamos al área a los tropezones y la falta de gol es lo que preocupa, sumamos más de 500 minutos sin marcar un gol y los partidos se ganan con goles», aseguró el DT en una entrevista para Línea de Cuatro.

Lillini, argentino de nacimiento, confesó que su plantilla vive un momento crítico, ya que no logra anotar desde la segunda jornada del Clausura, cuando golearon al Mazatlán FC (3-0) con tantos de Facundo Waller, Carlos Gutiérrez y Emanuel Montejano.

Tras ese compromiso, Pumas no suma ningún gol y apenas pudo rescatar un empate, en la cuarta jornada, ante Atlas FC; de resto, sus resultados fueron: 2-0 vs Querétaro, 1-0 vs Rayados de Monterrey, 1-0 vs Diablos Rojos del Toluca y 0-1 ante Club León.

Por su parte, en la octava fecha enfrentarán, en el estadio Akron, a Chivas de Guadalajara, donde buscan romper esa mala racha goleadora.