Andrés Lillini le tiró con todo a Rayados y Tigres

El entrenador de los Pumas de la UNAM, Andrés Lillini, le tiró con todo a dos clubes ‘ganadores en los últimos años’ en la Liga MX.

“Los del norte han tenido un protagonismo estelar, no sé si grandes o no pero sí son dos equipos que han estado constantemente en los primeros lugares del futbol mexicano y no puedes no tenerlos contemplados como clubes exitosos”, dijo el estratega en una entrevista para La Octava Sports.

Lillini no dudó en reconocer la gran labor que han realizado dichas instituciones en las últimas temporadas, donde han figurado de muy buena manera; sin embargo, para él, todavía no son “grandes”.

Por su parte, el entrenador universitario si dijo que Pumas es un club “grande” porque cuenta con aficionados en muchísimas plazas en las que pueda jugar.

“Pumas es grande a nivel nacional, Pumas trasciende cualquier situación de saber por qué es grande, porque a dónde vas eres local y la afición en todas las plazas en muchas hay más Pumas que el propio local. Pumas es especial no sé si mejor o peor pero es diferente, es una raza diferente”, finalizó.